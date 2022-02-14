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В Кремле и в ОРДЛО обвиняют Киев в наращивании сил и намерении атаковать

Понедельник, 14 февраля 2022, 15:28
Дмитрий Песков, фото ТАСС

Накануне вероятного признания Россией "независимости" оккупированных территорий востока Украины Москва заявляет о наращивании Киевом сил у линии разграничения с неподконтрольной частью Донбасса, а пособники Кремля в ОРДЛО – якобы о плане вторжения ВСУ. 

Источник: ТАСС и РИА Новости 

Детали: Российская пропаганда уже продвигала ранее фейк о подготовке атаки на оккупированные территории ДОнецкой и Луганской областей (ОРДЛО) со стороны Киева, параллельно стягивая войска к границам Украины. 

Теперь эти заявления звучат с разных сторон: из РФ – от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, из ОРДЛО – от представителя так называемой "народной милиции ДНР" Эдуарда Басурина, из оккупированного Россией Крыма – от "главы парламента" Владимира Константинова.

Песков 14 февраля обвинил Киев, комментируя запрос Украины на встречу с РФ и странами-участницами Венского документа для пояснения ситуации с перемещением войск РФ вдоль украинской границы.

Прямая речь Пескова: "Речь идет о перемещении российских войск на территории Российской Федерации. Не менее масштабные перемещения Вооруженных сил Украины, различных подразделений различного характера осуществляются и в приграничной зоне на украинской территории, причем в зоне, которая граничит с территорией самопровозглашенных республик, что, конечно же, приводит к существенному нагнетанию обстановки".

Детали: В свою очередь, Басурин в эфире телеканала "Россия-1" заявил: "Генеральный штаб вооруженных сил Украины приготовил уже план, он скоро будет утвержден на Совете безопасности Украины, по вторжению на территорию республик".

А Владимир Константинов ранее заявил, что киевские власти могут атаковать ОРДЛО: "Такого вторжения исключать нельзя, даже несмотря на то, что оно взорвет не только ситуацию вокруг Украины. Оно приведет к обострению отношений во всем мире, поставив его на грань глобального вооруженного столкновения".

Почему єто важно: Подобными заявлениями Россия может готовить оправдание для вторжения на территорию Украины, о котором заявляют западные страны.

15 февраля Госдума РФ рассмотрит два проекта постановления о признании независимости от Украины оккупированных районов ОРДЛО. Если хоть один из них примут, решение будет принимать российский президент Владимир Путин. 

Россия в 2014 году провела в Крыму незаконный "референдум" о независимости АРК – и оккупировала полуостров. Сразу после этого российские военные и их пособники в Донецке и Луганске развязали войну на востоке Украины, не дав Киеву опомниться.

Алена Рощенко, УП
Темы: ДонбассОРДЛОРосcиявойна


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