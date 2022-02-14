Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Половина нам, половина - вам": НАБУ оприлюднило нові докази хабарництва депутата-"слуги"

Валентина РоманенкоПонеділок, 14 лютого 2022, 16:34
Половина нам, половина - вам: НАБУ оприлюднило нові докази хабарництва депутата-слуги
скриншот

Національне антикорупційне бюро опублікувало оперативне відео перемовин учасників у справі за підозрою депутата Київської міськради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина і ще п’ятьох осіб, викритих на одержанні неправомірної вигоди.

Джерело: пресцентр НАБУ

Дослівно: "Зібрані матеріали є частиною доказової бази і показують "поза лаштунки" організації торгівлі у столиці".

Реклама:

Деталі: Оприлюднені розмови свідчать про те, що депутат в тому числі через посередників домовлявся з бізнесменом про видачу дозволів на вуличну торгівлю у різних районах Києва.

В одній із розмов за лютий 2021 року Трубіцин зокрема хизується, що належить до партії влади, яка має "золоту акцію", якій складно засунути палиці в колеса.

ВІДЕО ДНЯ
 

Нагадаємо: ВАКС обрав п`ятьом учасникам злочину запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави. Зокрема для депутата Трубіцина визначено заставу у 14,8 млн грн. Щодо шостого учаснику злочину – питання ще вирішується.

Читайте також: "Я так понимаю, что курирует все вопросы Татаров". Що почуло НАБУ в справі депутата Київради Трубіцина

Передісторія:

  • Увечері 9 лютого стало відомо, що детективи НАБУ викрили депутата Київради від "Слуги народу" Трубіцина на вимаганні від підприємця хабара у розмірі 1,2 мільйона гривень. Депутат обіцяв бізнесменові видати дозволи на вуличну торгівлю у різних районах Києва.
  • Джерело УП повідомляло, що Трубіцину вдалося втекти від детективів. Надвечір НАБУ повідомило про затримання депутата та ще 5 фігурантів незаконної схеми.

Теми: хабарНАБУСлуга народу
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
хабар
Хабар за встановлення сонячної батареї на даху колонії вимагали з іноземця на Одещині
У Києві викрили працівницю ВЛК, яка одержала від призовника 2 000 доларів
Відключили воду й вимагали хабар: у Києві викрито службовця "Київводоканалу"
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: