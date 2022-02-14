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"Половина нам, половина - вам": НАБУ оприлюднило нові докази хабарництва депутата-"слуги"

Валентина РоманенкоПонеділок, 14 лютого 2022, 17:34
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Національне антикорупційне бюро опублікувало оперативне відео перемовин учасників у справі за підозрою депутата Київської міськради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина і ще п’ятьох осіб, викритих на одержанні неправомірної вигоди.

Джерело: пресцентр НАБУ

Дослівно: "Зібрані матеріали є частиною доказової бази і показують "поза лаштунки" організації торгівлі у столиці".

Деталі: Оприлюднені розмови свідчать про те, що депутат в тому числі через посередників домовлявся з бізнесменом про видачу дозволів на вуличну торгівлю у різних районах Києва.

В одній із розмов за лютий 2021 року Трубіцин зокрема хизується, що належить до партії влади, яка має "золоту акцію", якій складно засунути палиці в колеса.

 

Нагадаємо: ВАКС обрав п`ятьом учасникам злочину запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави. Зокрема для депутата Трубіцина визначено заставу у 14,8 млн грн. Щодо шостого учаснику злочину – питання ще вирішується.

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Передісторія:

  • Увечері 9 лютого стало відомо, що детективи НАБУ викрили депутата Київради від "Слуги народу" Трубіцина на вимаганні від підприємця хабара у розмірі 1,2 мільйона гривень. Депутат обіцяв бізнесменові видати дозволи на вуличну торгівлю у різних районах Києва.
  • Джерело УП повідомляло, що Трубіцину вдалося втекти від детективів. Надвечір НАБУ повідомило про затримання депутата та ще 5 фігурантів незаконної схеми.

Теми: хабарНАБУСлуга народу
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