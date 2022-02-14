"Я так понимаю, что курирует все вопросы Татаров". Що почуло НАБУ в справі депутата Київради Трубіцина

Минулого тижня президентська партія потрапила в черговий корупційний скандал.

9 лютого Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили на хабарі в 1,26 млн гривень депутата "Слуги народу" в Київській міській раді Владислава Трубіцина.

Під час обрання запобіжного заходу у Вищому антикорупційному суді прозвучало багато цікавого.

За версією слідства, хабар отримували в обмін на допомогу із розміщенням мобільних точок торгівлі (так званих "купав") у семи районах Києва.

Всього підозру отримали шестеро осіб, які, за версією слідства, причетні до схеми:

Владислав Трубіцин – депутат Київської міської ради, голова постійної комісії з промисловості та благоустрою, який нібито брав участь у визначенні точок для торгівлі, обіцяв сприяння у бізнесі тощо:

– депутат Київської міської ради, голова постійної комісії з промисловості та благоустрою, який нібито брав участь у визначенні точок для торгівлі, обіцяв сприяння у бізнесі тощо: Аман Моламов – директор КП "Міський магазин", який нібито надавав вказівки щодо організації та проведення тендерів щодо оренди точок торгівлі у Києві;

– директор КП "Міський магазин", який нібито надавав вказівки щодо організації та проведення тендерів щодо оренди точок торгівлі у Києві; Олексій Непряхін – заступник директора КП "Міський магазин", який нібито безпосередньо організовував відповідні торги і забезпечував відсутність на них конкуренції;

– заступник директора КП "Міський магазин", який нібито безпосередньо організовував відповідні торги і забезпечував відсутність на них конкуренції; Дмитро Ковальчук – директор КП "Київська спадщина", через якого нібито передавали першу частину хабаря у 130 тисяч грн;

– директор КП "Київська спадщина", через якого нібито передавали першу частину хабаря у 130 тисяч грн; Ілля Ліф – неофіційний помічник Трубіцина, через якого нібито здійснювалася передача другої частини неправомірної вигоди 1,26 млн грн:

– неофіційний помічник Трубіцина, через якого нібито здійснювалася передача другої частини неправомірної вигоди 1,26 млн грн: Артем Белінський – офіційний помічник Трубіцина, який нібито налагоджував комунікації викривача Андрія Максименка з Іллею Ліфом, коли вони визначали загальні параметри всієї схеми.

За словами прокурора, схема функціонувала таким чином:

"Максименко підшукував підприємців, які бажали вести господарську діяльність сезонної торгівлі. Депутат Трубіцин зі спільниками забезпечував їх перемогу у тендерах без будь-якої конкуренції.

Офіційні платежі за розміщення точок – 50 тисяч грн на рік. Разом з тим підприємці додатково змушені будуть платити від 15 до 25 тисяч грн на рік за кожну точку.

Передача першої суми хабаря в сумі 130 тис. грн і подальше підтвердження їх передачі Трубіцину і Моламову за сприяння у розміщенні "купави" по вул. Дегтярівська відбулася у грудні 2021 року. Пізніше відбувся конкурс на ще декілька локацій і загальна сума за усі 7 точок торгівлі становила 1,39 млн грн.

9 лютого 2022 року Максименко передав другий транш у розмірі 1,26 млн грн наближеній до депутата особі, Іллі Ліфу".

За даними слідства, розмови щодо схеми розпочалися задовго до першої передачі грошей. Так НАБУ фіксувало розмови фігурантів, зокрема на приховану камеру. На цих записах ймовірно депутат Трубіцин у спілкуванні із викривачем Максименком щодо політичної ситуації між київською владою та Офісом Президента підтверджував, що в цілом там "мир, дружба, жвачка, но качели есть".

Проте Трубіцин наголошував, що проблем це викликати не повинно, так як "у нас золотая акция, мы ж партия власти пока еще. Нам палки в колеса сложно засунуть, потому что можем на*бнуть по голове за это".

У розмовах із Максименком Трубіцин надавав свою характеристику для мера Києва й хизувався своїм впливом:

М.: Ну, К*** (ймовірно, йдеться про мера Києва Віталія Кличка – ЦПК) он же такой наглый парень?

Т.: Не, не, он боится Офиса. Ну менеджер из него не… Ну чтоб ты понимал, ну к любому министру, включая МВД (на той час міністром ще був Арсен Аваков – ЦПК), там доступ в течение часа просто. Вот есть человек "тревожный", которому мы звоним: "Вот надо встречу с этим человеком". Он: "Обоснования?" – "У нас проблема там и там". Мы приезжаем и прилетает туда, куда нам надо.

Також депутат повідомляв про те, що благоустрій у Києві – це вертикаль Офісу (ймовірно, йшлося про Офіс Президента – ЦПК): "Это же вертикаль Офиса – "Благоустрій": К** (ймовірно, йшлося про Олексія Кулебу – ЦПК) – курирующий зам "Промисловість, підприємництво та міського благоустрою", а Т** Т** (ймовірно, йшлося про Тимура Ткаченка – ЦПК), который раньше был его замом – голова департаменту "Благоустрою".

Що цікаво, у вересні 2020 року мер Києва Віталій Кличко підтверджував в інтерв’ю "Українській правді" те, що Олексія Кулебу для вирішення питань благоустрою в Києві йому рекомендував голова Офісу президента Андрій Єрмак: "Це розмова з Єрмаком. Я звернувся, кажу: "Знаєте, що? Дайте мені людину, я обов’язково подивлюсь на цю людину, чи вона відповідає ключовим вимогам. Він повинен бути принциповий і ефективний". Пройшло, може, місяць і ми повернулися до цієї розмови, і Єрмак каже: "У мене є людина, можеш розглянути?"

Реальна можливість реалізації схеми з’явилася лише у вересні за участі директора КП "Міський магазин" Амана Моламова та його заступника Олексія Непряхіна.

До речі, саме у вересні право на розміщення пересувних яток у столиці вперше виставили на електронні торги, а комунальне підприємство "Міський магазин" опублікувало заяву, в якій зазначалося наступне: "Наша мета – щоб жодної точки несанкціонованої торгівлі в місті не було. Київ дає "зелене" світло підприємцям, які готові працювати у правовому полі: оформити повний пакет документів на розміщення та торгівлю, сплачувати необхідні внески до бюджету".

Вищий антикорупційний суд наразі узяв під варту п’ять підозрюваних, призначивши їм альтернативні застави: депутату Трубіцину – 14,88 млн грн; Ліфу – 2,48 млн грн.

Моламову – 4,46 млн грн; Непряхіну – 744 тис. грн; Ковальчуку – 1,48 млн грн.

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Щодо депутата Трубіцина прокурор просив заставу у понад 24 млн грн, що нібито становить близько половини офіційних статків депутата. Трубіцин на це відповів: "Це неправда, я не маю таких статків наразі, але сподіваюся, що, мабуть, запрацює бізнес якось по-іншому, але зараз ні, це сума нереальна, взагалі нереальна".

За словами прокурора, у 2019-2021 роках Трубіцин отримав 7,5 млн грн доходів.

Крім того, на кінець 2020 року у нього також було задекларовано 200 тис. доларів готівки та 48 біткоїнів, приблизною вартістю у понад 50 млн грн, які він придбав у 2017 році.

З майна у депутата: 1/3 квартири у Харкові, квартира у Києві майже за 2 млн грн, садовий будинок у Києві та земельна ділянка під ним, автомобіль MERCEDES-BENZ s600 2018 року випуску за 2,3 млн грн, а також 1560 книг 18-19 століття та два коштовні годинники Jaeger-lecoultre та Breguet.

Під час пояснень Трубіцин спершу хотів отримати дозвіл перейти на "русский язык". Слідча суддя на це нагадала йому, що він діючий депутат, але загалом може продовжувати як йому зручно.

Зрештою, пояснення депутат Трубіцин все ж вирішив надавати українською.

Депутат хвалився своїм "благодійництвом": "На утриманні у мене є мати, але загалом багато хто. Коли немає можливості із депутатського фонду допомогти, то я стараюся власним коштом допомогти, якщо це можливо. І це факт, багато людей про це знає.

Та й майданчики дитячі я встановлюю власним коштом чи десь бабусі вхідну групу треба підмалювати, то також працюємо, тому що це мої обов’язки як депутата і як громадянина.

Гроші, які я заробляю як приватний підприємець, за можливості намагаюся витрачати на благодійність, в цьому, я вважаю, є моя місія якась".

Хвалився депутат також боротьбою з розливайками та пунктами прийому вторсировини: "Я багато отримував погроз через це і навіть через це щодо мене вчинялися дії, які загрожували життю, тому я змушений був найняти охорону".

Адвокат Трубіцина також сказав, що його підзахисний є меценатом і більшу частину готівки уже витратив. Залишилося у нього нібито лише 35 тисяч доларів і 6 тисяч євро, які були вилучені під час обшуку.

Трубіцин пояснював, що він ніяким чином не міг вимагати кошти за розміщення якихось точок торгівлі, бо це взагалі поза його повноваженнями: "В нас (депутатів – ЦПК) є лише два оружия, як то кажуть: це запити та звернення, це усе, що ми можем. Жодним чином впливати на якісь купави чи кіоски чи будь-що".

Трубіцин просив обрати йому легший запобіжний захід і клявся, що нікуди тікати не збирається: "Я тікати не буду і буду працювати, доведу свою невинність, що це була провокація проти мене, скоріш за все. І зроблю усе, щоб моє чесне ім’я і репутація не постраждали і були відбілені від цього бруду, який на мене ллється зараз з усіх можливих та неможливих средств масовой інформації.

Але я готовий доводити все, бо я був і залишаюся ефективним депутатом".

Для більшої аргументації адвокат Трубіцина надав суду грамоти і подяки депутату, серед яких були, зокрема: подяка від шейха Амат Абу Алби (за особистий внесок у розвиток україно-арабских відносин); грамота від колективу "Студія ДІМФО" та від танцювального колективу "Денс Клуб Стиль"; подяка від школи № 210 з Оболоні (зокрема, за відповідальність та толерантність); подяка від благодійного фонду "Підтримка безпритульних тварин ім.Ірини"; подяка від президента Федерації найсильніших атлетів України і перетягування канату за допомогу організації чемпіонату світу з траку.

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Найцікавіше розпочалося тоді, коли почали досліджувати матеріали справи, зокрема дані із телефонних прослуховувань та записів зустрічей.

На записах прослуховування зафіксовано, як Трубіцин говорив із викривачем Максименком про механізм "співпраці":

Т.: Мы сейчас выйдем на улицу, я расскажу, о чем надо думать.

М. (виходять): Так над чем надо думать?

Т.: Над передвижной торговлей сезонной подумайте… На эту тему. Вот эти купавы, если понимаешь о чем я говорю. Ну вот это мы можем, этих можем штук пятьдесят-семьдесят разыграть и взять под себя.

М: Это официальный платеж?

Т.: Да, а потом их пересдаешь и они их пересдают от 500 до 1000 долларов сверху. У нас есть локации, мы их отдаем, а человек нам платит аренду.

Трубіцин заявив, що він дійсно говорив із Максименком про це, але ніяких сум він там не називав, а навпаки говорив, що нічого не знає, можливо, обговорював "напівзаконну" схему суборенд точок торгівлі, виграних на тендері.

Адвокат також додав, що під "платиш нам оренду" нібито малося на увазі у бюджет міста, бо Трубіцин же є депутатом міської ради.

За версією слідства, Трубіцин також обіцяв сприяння у здійсненні підприємницької діяльності Максименку. Після виграшу в тендерах Максименко нібито хотів поставити точки торгівлі, але місця уже були чимось зайняті. На це Трубіцин сказав: "Мы их уберем, это вообще не проблема".

Захист на це сказав, що Трубіцин просто бореться з нелегальними точками торгівлі як депутат і він розцінив це як усне звернення громадянина, який переміг в офіційному тендері.

Також у матеріалах є припущення неофіційного помічника депутата Іллі Ліфа про близькі зв’язки та стосунки підпорядкування між Трубіциним та заступником голови Офісу президента Олегом Татаровим: "Я так понимаю, что курирует все вопросы Татаров, потому что он раз в неделю к нему типа ездит на полный отчет… Но с Ермаком он не общается, я это прекрасно знаю. Он общается с Олегом, а Олег уже с Ермаком. То есть, скорее всего, он Олегу там полностью подотчетный".

Трубіцин спершу зробив вигляд, що нібито не розуміє, кому взагалі належать ці слова, а після уточнення прокурора зазначив: "Я не буду коментувати людей, яких я не знаю або знаю, але ж я депутат фракції "Слуга народу", я багато з ким общаюсь, маю якісь відносини. Але хтось-шось… Та вони хто завгодно, подивіться в пресі, що про мене пишуть взагалі".

Один із адвокатів додав: "Якщо тут вказується прізвище Олега Татарова і йому підзвітний Трубіцин, який нібито отримує хабарі, то очевидно цей хабар призначався, напевно ж, для Олега Татарова. Чому його немає на лаві підсудних, мені не зрозуміло?". Інший адвокат додав: "Це для надання огульності і для тих людей, які сидять там… За лаштунками телевізора".

У червні 2021 року Ліф ще одного разу згадував Татарова, який кудись приїздив особисто: "Последнее, то, что я лично видел, когда Олег (Татаров – ЦПК) приезжал. Ну он же его курирует, он должен был идти на зама, он его подтвердил в КГГА".

Адвокат на це з посмішкою сказав, що то може йдеться й не про Татарова, а про якогось іншого Олега, наприклад, Олега Священного чи ще когось. А ця інформація ніяким чином не відноситься до розгляду клопотання і йому незрозуміло, що вона доводить.

Пізніше Трубіцин прокоментував своє знайомство із Татаровим так: "Татарова я бачив два раза у житті на якихось заходах. Але прокурора це ім’я дуже цікавить, розумієте? Як і фракція Слуги народу в Київраді цікавить… Я вважаю, що це політична розправа проти мене та моїх колег".

На записах підозрюваний Ілля Ліф та викривач Максименко обговорювали зв’язки Трубіцина не тільки в Офісі Президента, а й у Київській міській раді:

Л.: У него же там напрямую заход.

М.: А к кому?

Л.: Ко всем: к Виталику (Кличко – ЦПК), к Комарницкому.

М.: Ну он же не придет с каким-то вопросом шкурным к Виталику?

Л.: Почему? Уже заходил.

М.: Заходил?

Л.: Конечно.

М.: И что? Послушали?

Л.: Так уже все сделали.

Трубіцин на це повідомив, що як депутат постійно комунікує з Кличком і має його телефон, але не розуміє, що сказав Ліф: "Я не можу за нього отчитиваться перед вами, але що стосується того, що я знаю деяких людей, стосовно…дотичні до місцевої влади, то це так, це так! Але яка з них сенсація. Дійсно, я знаю усю гілку виконавчої міської влади, бо я депутат, я ж там працюю".

Із опублікованих НАБУ записів також можна зробити висновок про масштаби усієї схеми.

Зокрема, у лютому 2021 року ймовірно депутат Трубіцин та викривач Максименко обговорюють окремі деталі і між ними відбувається наступний діалог:

М.: Слышишь, а сколько вообще, если официально делать, сколько люди платят?

Т.: За что? За "купави?" Да официально это нельзя сделать. Ну это распределено четко по группировкам. В Киеве их было в прошлом году 600, а в этом году 220 локаций оставили. Из этих 220 локаций таких вот, чтоб просто отдали кому-то просто так – это где-нибудь на Борщаговке (район на околиці Києва – ЦПК) в глубине района. А их там всего четыре".

Перший транш за точку на вул. Дегтярівській від викривача Максименка ймовірно отримував підозрюваний Дмитро Ковальчук.

Прокуратура вважає, що доручення передати кошти Ковальчуку зробив депутат Трубіцин, так як пізніше Ілля Ліф та викривач Максименко обговорювали цей момент:

Л.: А сколько передали?

М.: 140.

Л.: А чего Диме передали?

М.: Влад сказал (ймовірно Трубіцин – ЦПК).

Л.: А, Влад сказал Діме передать? Ну, пускай нарисует тогда мне, где моя доляха.

Щодо самої передачі коштів першого траншу, яка фіксувалася на відео, то адвокат зазначив, що по відео не можна визначити, яка конкретно сума передавалася, жодної експертизи у справі немає, а кошти ці не знайшли.

Захисник припустив, що передаватися могла взагалі якась інша сума, наприклад, 100 грн: "Давайте тоді говорити дійсно про 100 грн неправомірної вигоди, які повинні були всі учасники, разом з Олегом Татаровим, розподілити для того, щоб зносити ці МАФи".

Інший адвокат заявив про провокацію НАБУ та викривача Максименка, якого раніше детективи НАБУ вже нібито затримували на отриманні неправомірної вигоди: "Дана особа пішла на якесь офіційне неоформлене співробітництво із НАБУ і таким чином намагається паплюжити честь, гідність та безпосередньо міцну громадську позицію Трубіцина, який займає принципову позицію, яка турбує громадян не тільки міста Києва, а й всієї держави.

На нашу думку, це політичне переслідування за допомогою органів, які, так сказать, существують за гроші нам братнього американського народу".

На опублікованому НАБУ відео є розмова депутата Трубіцина та викривача вже після першої передачі коштів. Співрозмовники обговорюють одну проблему:

В.: Так какая проблемная может остаться? НАБУ?

Т.: Да… У меня нет там коммуникации.

Ще одним із підозрюваних у справі є помічник депутата Трубіцина Белінський. Цікаво, що на запитання слідчої судді про те, чи Белінський дійсно є помічником Трубіцина, депутат відповів: "Офіційно так, це мій помічник. Але він не виконує обов’язків, а, скажемо так, має удостовірєніє".

За версією прокуратури, у переписках і розмовах фігуранти позначали Трубіцина як "Лідер".

Наприклад, вже згаданий помічник депутата Белінський писав: "Лидер сказал – 20 ему, а все, что вы там сверху приклеите – то ваше"; "Мы с Лидером обсудили по поводу финансов, мы не берем наперед, мы беремо помесячно"; "Нам надо тысячу отдать Лидеру, остальное наше".

Пізніше у розмові помічник депутата Белінського обговорює не тільки офіційні платежі, а й додаткові "по 20 тисяч з точки": "Я бы хотел по 20 тысяч с точки на нас всех".

Пізніше таку практику і підтверджує депутат Трубіцин. "Ко мне люди приходят, говорят, что мы тебе по 20-ке сверху даем за это".

Цікавою також є фігура підозрюваного директора комунального підприємства "Міський магазин" Амана Моламова. Зокрема, на записах є розмови ймовірно Моламова про інші випадки нібито неправомірної вигоди: "Сертификат по языку як держслужбовцю Заману, своему брату, уже сделал за 300 долларов в академии НАУ".

Підозрюваний Ковальчук так характеризує можливості Моламова Амана: "Он вистроил такую вертикаль, что он занимается всей торговлей. Он создал так, что все его люди на моем КП ("Київська спадщина" – ЦПК), все до единого, даже уборщица, тоже его люди, все контролёры". Трубіцин нібито також це підтверджував: "Да, туда влазить не надо, там все настроено".

Заступник Моламова, Олексій Непряхін, нібито займався технічними питаннями та підбором локацій для розміщення точок торгівлі. Наприклад, при обговоренні перемоги в тендері викривач Максименко запитує в Непряхіна: Мы победили?

Н.: Да.

М.: Я так понял, мы одни были?

Н.: Ну конечно, я такие финты ушами делаю, чтоб вы были одни.

Наприкінці засідання підозрюваний депутат Трубіцин підсумував: "Ваша честь, можливо, дійсно якісь розговори були поряд зі мною, як їх там прописали вони, але я стовідсотково не мав ніколи в житті, працюючи на посаді депутата, особисто якоїсь вигоди. Ніколи такого не було і не буде. І це розплата мені за ту мою позицію.

Я маю позицію. Не кожен депутат в Київській міській раді має позицію. А я її мав, маю і буду мать. Я хочу пройти усе. Я докажу свою… то, что я невиновен, обязательно. І прошу вас розібратися в цій ситуації досконало і не застосовувати цю міру про позбавлення волі на два місяці. Але якщо ваша воля, то нехай воно так і буде".

Вадим Валько