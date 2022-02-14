Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Половина нам, половина - вам": НАБУ обнародовало новые доказательства взяточничества депутата-"слуги"

Валентина РоманенкоПонедельник, 14 февраля 2022, 17:34
скриншот

Национальное антикоррупционное бюро опубликовало оперативное видео переговоров участников в деле по подозрению депутата Киевского горсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына и еще пятерых лиц, разоблаченных на получении неправомерной выгоды.

Источник: пресс-центр НАБУ

Дословно: "Собранные материалы являются частью доказательной базы и показывают "закулисье" организации торговли в столице".

Детали: Обнародованные разговоры свидетельствуют о том, что депутат, в том числе через посредников, договаривался с бизнесменом о выдаче разрешений на уличную торговлю в разных районах Киева.

В одном из разговоров за февраль 2021 года Трубицын в частности кичится, что принадлежит к власти, которая имеет "золотую акцию", и которой сложно засунуть палки в колеса.

 

Напомним: ВАКС избрал пяти участникам преступления меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога. В частности, для депутата Трубицина определен залог в 14,8 млн грн. Относительно шестого участника преступления вопрос еще решается.

Читайте также: "Я так понимаю, что курирует все вопросы Татаров". Что услышало НАБУ по делу депутата Киевсовета Трубицина

Предыстория:

  • Вечером 9 февраля стало известно, что детективы НАБУ разоблачили депутата Киевсовета от "Слуги народа" Трубицына на требовании от предпринимателя взятки в размере 1,2 миллиона гривен. Депутат обещал бизнесмену выдать разрешения на уличную торговлю в разных районах Киева.
  • Источник УП сообщал, что Трубицыну удалось скрыться от детективов. К вечеру НАБУ сообщило о задержании депутата и еще 5 фигурантов незаконной схемы.

Темы: взяткаНАБУСлуга народа


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоБайден: Я уверен, что Путин принял решение вторжения в Украину

фото, видеоБутусов и Шуфрич жестко подрались в прямом эфире

На канал "Рада" пробрался журналист из подсанкционного медиа и говорит о спецоперации

Новости 18 февраля: эвакуация жителей ОРДЛО в Россию, росСМИ о взрыве в Донецке

Главари ОРДЛО записали свои обращения об эвакуации еще в среду

Российские спецслужбы заминировали ряд объектов в Донецке – разведка

Все новости...
взятка
"Я так понимаю, что курирует все вопросы Татаров". Что услышало НАБУ по делу депутата Киевсовета Трубицина
Суд арестовал 4 сообщников Трубицына с альтернативой залога
Суд арестовал депутата-"слугу" Трубицына: залог – почти 15 миллионов
Последние новости
02:32
Блокада Оттавы: полиция начала аресты митингующих
01:37
В Ростовскую область РФ поступило 5 млрд рублей для выплат эвакуированным из ОРДЛО
00:45
Три человека погибли из-за мощного шторма "Энис" в Британии
00:27
РосСМИ и боевики сообщили о взрыве газопровода в Луганске. Похоже на фейк
00:21
видеоБайден: Я уверен, что Путин принял решение вторжения в Украину
23:37
фото, видеоБутусов и Шуфрич жестко подрались в прямом эфире
23:11
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на сборы
22:48
"Мы знаем российские методички": в МИД Британии призвали не верить провокациям РФ
22:24
На канал "Рада" пробрался журналист из подсанкционного медиа и говорит о спецоперации
22:07
Новости экономики: откаты на дорогах, транш от МВФ
Все новости...