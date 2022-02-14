"Половина нам, половина - вам": НАБУ обнародовало новые доказательства взяточничества депутата-"слуги"
Национальное антикоррупционное бюро опубликовало оперативное видео переговоров участников в деле по подозрению депутата Киевского горсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына и еще пятерых лиц, разоблаченных на получении неправомерной выгоды.
Источник: пресс-центр НАБУ
Дословно: "Собранные материалы являются частью доказательной базы и показывают "закулисье" организации торговли в столице".
Детали: Обнародованные разговоры свидетельствуют о том, что депутат, в том числе через посредников, договаривался с бизнесменом о выдаче разрешений на уличную торговлю в разных районах Киева.
В одном из разговоров за февраль 2021 года Трубицын в частности кичится, что принадлежит к власти, которая имеет "золотую акцию", и которой сложно засунуть палки в колеса.
Напомним: ВАКС избрал пяти участникам преступления меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога. В частности, для депутата Трубицина определен залог в 14,8 млн грн. Относительно шестого участника преступления вопрос еще решается.
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Предыстория:
- Вечером 9 февраля стало известно, что детективы НАБУ разоблачили депутата Киевсовета от "Слуги народа" Трубицына на требовании от предпринимателя взятки в размере 1,2 миллиона гривен. Депутат обещал бизнесмену выдать разрешения на уличную торговлю в разных районах Киева.
- Источник УП сообщал, что Трубицыну удалось скрыться от детективов. К вечеру НАБУ сообщило о задержании депутата и еще 5 фигурантов незаконной схемы.