Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Половина нам, половина - вам": НАБУ обнародовало новые доказательства взяточничества депутата-"слуги"

Валентина РоманенкоПонедельник, 14 февраля 2022, 16:34
Половина нам, половина - вам: НАБУ обнародовало новые доказательства взяточничества депутата-слуги
скриншот

Национальное антикоррупционное бюро опубликовало оперативное видео переговоров участников в деле по подозрению депутата Киевского горсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына и еще пятерых лиц, разоблаченных на получении неправомерной выгоды.

Источник: пресс-центр НАБУ

Дословно: "Собранные материалы являются частью доказательной базы и показывают "закулисье" организации торговли в столице".

Реклама:

Детали: Обнародованные разговоры свидетельствуют о том, что депутат, в том числе через посредников, договаривался с бизнесменом о выдаче разрешений на уличную торговлю в разных районах Киева.

В одном из разговоров за февраль 2021 года Трубицын в частности кичится, что принадлежит к власти, которая имеет "золотую акцию", и которой сложно засунуть палки в колеса.

ВИДЕО ДНЯ
 

Напомним: ВАКС избрал пяти участникам преступления меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога. В частности, для депутата Трубицина определен залог в 14,8 млн грн. Относительно шестого участника преступления вопрос еще решается.

Читайте также: "Я так понимаю, что курирует все вопросы Татаров". Что услышало НАБУ по делу депутата Киевсовета Трубицина

Предыстория:

  • Вечером 9 февраля стало известно, что детективы НАБУ разоблачили депутата Киевсовета от "Слуги народа" Трубицына на требовании от предпринимателя взятки в размере 1,2 миллиона гривен. Депутат обещал бизнесмену выдать разрешения на уличную торговлю в разных районах Киева.
  • Источник УП сообщал, что Трубицыну удалось скрыться от детективов. К вечеру НАБУ сообщило о задержании депутата и еще 5 фигурантов незаконной схемы.

Темы: взяткаНАБУСлуга народа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
взятка
В Киеве разоблачена работница ВВК, которая получила от призывника 2 000 долларов
Отключили воду и требовали взятку: в Киеве разоблачили служащего "Киевводоканала"
Правоохранитель из Хмельницкой области за $2500 обещал "порешать" с мобилизацией
Последние новости
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: