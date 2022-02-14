Сім’я Зеленського не вилітала за кордон
Понеділок, 14 лютого 2022, 17:52
Попри розповсюджену інформацію у ЗМІ та соцмережах щодо сім’ї президента Володимира Зеленського, яка виїхала з України, вона перебуває у Києві.
Джерело: Зеленський під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, журналіст "Української правди" Михайло Ткач у Facebook
Пряма мова Зеленського: "Моя родина завжди зі мною, завжди з Україною. І це без пафосу. Я президент, моя дружина – перша леді, повинна показувати своїм прикладом, як потрібно поводити себе.
Це не обов’язково для всіх інших, але я вважаю, що це принципова річ, дуже важлива для держави, для суспільства".
Деталі: Ткач повідомив, що журналісти перевірили інформацію стосовно виїзду родини Зеленського, вони в країні.
Передісторія:
- 13 лютого УП повідомляла, що українські олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, лише у неділю з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків.
- Станом на обід 14 лютого в Україні немає 23 народних депутатів.
- Зеленський звернувся до нардепів та олігархів, які виїхали з України, щоб ті протягом 24 годин повернулися у цей вирішальний для країни момент.