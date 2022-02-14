Сім’я Зеленського не вилітала за кордон

Попри розповсюджену інформацію у ЗМІ та соцмережах щодо сім’ї президента Володимира Зеленського, яка виїхала з України, вона перебуває у Києві.

Джерело: Зеленський під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, журналіст "Української правди" Михайло Ткач у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Моя родина завжди зі мною, завжди з Україною. І це без пафосу. Я президент, моя дружина – перша леді, повинна показувати своїм прикладом, як потрібно поводити себе.

Це не обов’язково для всіх інших, але я вважаю, що це принципова річ, дуже важлива для держави, для суспільства".

Деталі: Ткач повідомив, що журналісти перевірили інформацію стосовно виїзду родини Зеленського, вони в країні.

Передісторія: