Семья Зеленского не вылетала за границу

Несмотря на распространенную в СМИ и соцсетях информацию о семье президента Владимира Зеленского, которая выехала из Украины, она находится в Киеве.

Источник: Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, журналист "Украинской правды" Михаил Ткач в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Моя семья всегда со мной, всегда с Украиной. И это без пафоса. Я президент, моя жена – первая леди, должна показывать своим примером, как нужно вести себя.

Реклама:

Это не обязательно для всех остальных, но я считаю, что это принципиальная вещь, очень важная для государства, для общества".

Детали: Ткач сообщил, что журналисты проверили информацию о выезде семьи Зеленского, они находятся в стране.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ