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Семья Зеленского не вылетала за границу

Роман ПетренкоПонедельник, 14 февраля 2022, 16:52
Семья Зеленского не вылетала за границу
фото с инстаграм Елены Зеленской

Несмотря на распространенную в СМИ и соцсетях информацию о семье президента Владимира Зеленского, которая выехала из Украины, она находится в Киеве.

Источник: Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, журналист "Украинской правды" Михаил Ткач в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Моя семья всегда со мной, всегда с Украиной. И это без пафоса. Я президент, моя жена – первая леди, должна показывать своим примером, как нужно вести себя.

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Это не обязательно для всех остальных, но я считаю, что это принципиальная вещь, очень важная для государства, для общества".

Детали: Ткач сообщил, что журналисты проверили информацию о выезде семьи Зеленского, они находятся в стране.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 13 февраля УП сообщала, что украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами, только в воскресенье из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.
  • По состоянию на обед 14 февраля в Украине нет 23 народных депутатов.
  • Зеленский обратился к выбывшим из Украины нардепам и олигархам, чтобы те в течение 24 часов вернулись обратно в этот решающий момент.

Темы: Зеленскийдети
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