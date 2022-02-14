Семья Зеленского не вылетала за границу
Понедельник, 14 февраля 2022, 17:52
Несмотря на распространенную в СМИ и соцсетях информацию о семье президента Владимира Зеленского, которая выехала из Украины, она находится в Киеве.
Источник: Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, журналист "Украинской правды" Михаил Ткач в Facebook
Прямая речь Зеленского: "Моя семья всегда со мной, всегда с Украиной. И это без пафоса. Я президент, моя жена – первая леди, должна показывать своим примером, как нужно вести себя.
Это не обязательно для всех остальных, но я считаю, что это принципиальная вещь, очень важная для государства, для общества".
Детали: Ткач сообщил, что журналисты проверили информацию о выезде семьи Зеленского, они находятся в стране.
Предыстория:
- 13 февраля УП сообщала, что украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами, только в воскресенье из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.
- По состоянию на обед 14 февраля в Украине нет 23 народных депутатов.
- Зеленский обратился к выбывшим из Украины нардепам и олигархам, чтобы те в течение 24 часов вернулись обратно в этот решающий момент.