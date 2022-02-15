Двоє військових отримали поранення на Донбасі — штаб
Вівторок, 15 лютого 2022, 06:45
За добу 14 лютого на Донбасі двоє українських військових дістали поранення.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – середньої важкості, іншого - задовільний.
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За добу окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню:
- неподалік Трьохізбенки - з ручних протитанкових гранатометів;
- у бік Новотроїцького - зі станкових протитанкових гранатометів
- на околицях Пісків - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Крім того, поблизу Мар’їнки російські найманці з безпілотника скинули ВОГ-17 (осколкову гранату). Українські захисники знищили ворожий безпілотник.
Також на Донеччині пролетів ворожий БПЛА, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
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Нагадаємо: Раніше повідомлялося про одного пораненого.