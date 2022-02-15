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Двоє військових отримали поранення на Донбасі — штаб

Анастасія КалатурВівторок, 15 лютого 2022, 06:45
Двоє військових отримали поранення на Донбасі — штаб
ФОТО: GETTY IMAGES

За добу 14 лютого на Донбасі двоє українських військових дістали поранення.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – середньої важкості, іншого - задовільний.

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За добу окупанти  5 разів порушили режим припинення вогню:

  • неподалік Трьохізбенки - з ручних протитанкових гранатометів;
  • у бік Новотроїцького - зі станкових протитанкових гранатометів
  • на околицях Пісків  -  з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, поблизу Мар’їнки російські найманці з безпілотника скинули ВОГ-17 (осколкову гранату). Українські захисники  знищили ворожий безпілотник.

Також на Донеччині пролетів ворожий БПЛА,  ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Раніше повідомлялося про одного пораненого.

Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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