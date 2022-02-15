Двоє військових отримали поранення на Донбасі — штаб

За добу 14 лютого на Донбасі двоє українських військових дістали поранення.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – середньої важкості, іншого - задовільний.

За добу окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню:

неподалік Трьохізбенки - з ручних протитанкових гранатометів;

у бік Новотроїцького - зі станкових протитанкових гранатометів

на околицях Пісків - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, поблизу Мар’їнки російські найманці з безпілотника скинули ВОГ-17 (осколкову гранату). Українські захисники знищили ворожий безпілотник.

Також на Донеччині пролетів ворожий БПЛА, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося про одного пораненого.