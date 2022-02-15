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Двое военных получили ранения на Донбассе — штаб

Анастасия КалатурВторник, 15 февраля 2022, 07:45
ФОТО: GETTY IMAGES

За сутки 14 февраля на Донбассе два украинских военных получили ранения.

Источник: штаб ООС

Детали: Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного военнослужащего – средней тяжести, другого – удовлетворительное.

За сутки оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня:

  • неподалеку Трехизбенки – из ручных противотанковых гранатометов;
  • в сторону Новотроицкого – из станковых противотанковых гранатометов
  • в окрестностях Песков - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, близ Марьинки российские наемники с беспилотника сбросили ВОГ-17 (осколочную гранату). Украинские защитники уничтожили вражеский беспилотник.

Также в Донецкой области пролетел вражеский БПЛА, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Напомним: Ранее сообщалось об одном раненом.

Темы: Объединенные силы на Донбассе


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