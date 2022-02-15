Двое военных получили ранения на Донбассе — штаб
Вторник, 15 февраля 2022, 07:45
За сутки 14 февраля на Донбассе два украинских военных получили ранения.
Источник: штаб ООС
Детали: Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного военнослужащего – средней тяжести, другого – удовлетворительное.
За сутки оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня:
- неподалеку Трехизбенки – из ручных противотанковых гранатометов;
- в сторону Новотроицкого – из станковых противотанковых гранатометов
- в окрестностях Песков - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, близ Марьинки российские наемники с беспилотника сбросили ВОГ-17 (осколочную гранату). Украинские защитники уничтожили вражеский беспилотник.
Также в Донецкой области пролетел вражеский БПЛА, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
Напомним: Ранее сообщалось об одном раненом.