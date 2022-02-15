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Ескалація довкола кордонів України: Рада звернулася до парламентів іноземних держав

Ірина БалачукВівторок, 15 лютого 2022, 10:20
Ескалація довкола кордонів України: Рада звернулася до парламентів іноземних держав
Фото з сайту ВР

Верховна Рада звернулася до парламентів та урядів іноземних держав у зв'язку з ескалацією Російською Федерацією безпекової ситуації навколо України.

Джерело: засідання ВР 15 лютого

Пряма мова доповідача з питання спікера Ради Руслана Стефанчука: "Проєктом постанови №7045 пропонується схвалити звернення Верховної Ради до цих організацій, друге – засудити дії РФ, спрямовані на безпідставне розширення військової агресії проти України, третє – закликати провідні міжнародні  організації і партнерів України продовжувати вживати заходів для стримування військових планів РФ щодо України".

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Деталі: За словами Стефанчука, такі заходи сприятимуть "консолідації мирних міжнародно-правових зусиль з метою недопущення ескалації військової агресії РФ проти України".

Проєкт постанови передбачає звернення ВР до Організації Об'єднаних Націй, Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, урядів та парламентів іноземних держав.

Документ підтримали 326 нардепів.

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Чому це важливо: Росія нарощує свою військову присутність поблизу кордону України. За даними розвідок США та деяких європейських країн, Путін може планувати пряме вторгнення на територію України.

Західні партнери України на чолі зі США повідомили своїм громадянам, що їм слід якомога швидше залишити межі України. За повідомленнями багатьох західних медіа, США буцімто повідомили своїх союзників, що Росія визначила 16 лютого почати широкомасштабний наступ в Україну.

Речник Пентагону Джон Кірбі зазначив, що президент Росії Володимир Путін за останні кілька днів додав додатковий військовий потенціал уздовж кордону з Україною, а також у районі Білорусі.

Теми: Верховна РадаРосіявійна
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