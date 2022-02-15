Эскалация вокруг границ Украины: Рада обратилась к парламентам иностранных государств

Верховная Рада обратилась к парламентам и правительствам иностранных государств в связи с эскалацией Российской Федерацией ситуации по безопасности вокруг Украины.

Источник: заседание ВР 15 февраля

Прямая речь докладчика по вопросу спикера Совета Руслана Стефанчука: "Проектом постановления №7045 предлагается одобрить обращение Верховной Рады к этим организациям, второе – осудить действия РФ, направленные на безосновательное расширение военной агрессии против Украины, третье – призвать ведущие международные организации и партнеров Украины продолжать принимать меры для сдерживание военных планов РФ относительно Украины".

Детали: По словам Стефанчука, такие меры будут способствовать "консолидации мирных международно-правовых усилий с целью недопущения эскалации военной агрессии РФ против Украины".

Проект постановления предусматривает обращение ВР к Организации Объединенных Наций, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее ОЧЭС, правительствам и парламентам иностранных государств.

Документ поддержали 326 нардепов.

Почему это важно: Российская Федерация наращивает свое военное присутствие вблизи границы Украины. По данным разведок США и некоторых европейских стран, Путин может планировать прямое вторжение на территорию Украины.

Западные партнеры Украины во главе с США сообщили своим гражданам, что им следует как можно скорее покинуть пределы Украины. По сообщениям многих западных медиа, США сообщили своим союзникам, что Россия решила 16 февраля начать широкомасштабное наступление на Украину.

Спикер Пентагона Джон Кирби отметил, что президент России Владимир Путин за последние несколько дней добавил дополнительный военный потенциал вдоль границы с Украиной, а также в районе Беларуси.