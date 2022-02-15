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Лавров чекає відмови України від НАТО: "Цього хоче багато хто в Європі"

Вівторок, 15 лютого 2022, 13:04
Лавров чекає відмови України від НАТО: Цього хоче багато хто в Європі
Сергій Лавров, ілюстративне фото ТАСС

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров упевнений, що відмови України від наміру вступити до НАТО хотіли б багато європейців і що ця ідея знайде продовження.

Джерело: Лавров на прес-конференції з головою МЗС Польщі після переговорів у Москві

Пряма мова: "Щодо заяви посла України в Лондоні щодо можливості відмови його країни від членства в НАТО, якщо це допомагатиме встановленню миру, співпраці та загального благополуччя. Можу лише сказати, що є розумні люди.

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Я переконаний: якби це сталося, багато хто зітхнув би з полегшенням – у тому числі й у Європі. Ті, хто чесно підходить до підписів під документами ОБСЄ, а не намагається прикритися ними для потайного проведення політики на розкол Європи, на прокреслення нових розділових ліній".

Деталі: На думку Лаврова, "в Україні є багато політиків і політологів, які поділяють такі оцінки", а ось представники влади "давно втратили свою самостійність і грають на музичних інструментах, які Захід їм передає".

Глава МЗС РФ також заявив, що заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Хіпі сказав, що якби Київ ухвалив рішення відмовитися від членства в НАТО, Лондон його підтримав би.

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Пряма мова Лаврова: "Думаю, ця думка поступово торуватиме собі дорогу. Вона вказує шлях, якого, я думаю, багато хто хоче – у Європі в тому числі".

Цьому передувало: Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю BBC Radio 5 Live припустив, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО, якщо її до цього змусять обставини, хоча це йде врозріз із Конституції України. 

Згодом він пояснив, що курс на НАТО залишиться у будь-якому випадку, але оскільки зараз Україна не є членом альянсу, то в поточному моменті можливі компроміси.

Міністерство закордонних справ України заявило, що слова посла Пристайка вирвали з контексту, а всі рішення мають відповідати Конституціїї.

У лютому 2019 року Верховна Рада закріпила в Конституції прагнення України стати членом Європейського Союзу і НАТО.

Олена Рощенко, УП
Теми: РосіяЛавровНАТОЄвропа
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