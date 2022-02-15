Лавров ждет отказа Украины от НАТО: "Этого хотят многие в Европе"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверен, что отказа Украины от намерения вступить в НАТО хотели бы многие европейцы и что эта идея найдет продолжение.

Источник: Лавров на пресс-конференции с главой МИД Польши после переговоров в Москве

Прямая речь: "Что касается заявления посла Украины в Лондоне относительно возможности отказа его страны от членства в НАТО, если это будет помогать установлению мира, сотрудничества и всеобщего благополучия. Могу только сказать, что есть разумные люди.

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Я убежден: если бы это произошло, многие вздохнули бы с облегчением – в том числе, и в Европе. Те, кто подходит честно к подписям под документами ОБСЕ, а не пытается прикрыться ими для скрытного проведения политики на раскол Европы, на прочерчивание новых разделительных линий".

Детали: По мнению Лаврова, "в Украине есть многие политики и политологи, которые разделяют такие оценки", а вот представители власти "давным-давно утратили свою самостоятельность и играют на музыкальных инструментах, которые Запад им передает".

Глава МИД РФ также заявил, что замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сказал, что если бы Киев принял решение отказаться от членства в НАТО, Лондон бы его поддержал.

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Прямая речь Лаврова: "Думаю, эта мысль будет постепенно пробивать себе дорогу. Она указывает путь, которого, я думаю, хотят многие – в Европе в том числе".

Этому предшествовало: Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью BBC Radio 5 Live допустил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если ее заставят обстоятельства, хотя это идет вразрез с Конституцией Украины.

Позже он пояснил, что курс на НАТО останется в любом случае, но поскольку Украина не является членом альянса, то в настоящий момент возможны компромиссы.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что слова посла Пристайко вырвали из контекста, а все решения должны соответствовать Конституции.

В феврале 2019 года Верховная Рада закрепила в Конституции стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО.