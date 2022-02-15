Визнання Росією ОРДЛО: МЗС України попереджає РФ про наслідки

У міністерстві закордонних справ України попереджають, що рішення РФ визнання ОРДЛО означатиме вихід Росії із Мінських домовленостей.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Позиція України залишається незмінною: визнання Росією т.зв. "ЛДНР" означатиме її свідомий вихід із Мінських домовленостей.

Такий крок завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню, над просуванням якого зараз активно працюють Україна та її партнери.

Визнання т.зв. "ЛДНР" не матиме жодних правових наслідків. Росії не вдасться видати російську окупаційну адміністрацію на тимчасово окупованих територіях в Луганській та Донецькій областях за "незалежні суб’єкти", так само як і приховати свою участь як сторони збройного конфлікту на Донбасі".

Деталі: У МЗС зазначають, що підтримка президентом Росії Володимиром Путіним постанови Держдуми РФ про визнання так званих "ЛДНР" матиме "руйнівні наслідки для міжнародного правопорядку та глобальної архітектури безпеки".

Пряма мова: "Росія має вибір: або йти шляхом деескалації та дипломатичного діалогу, або відчути на собі рішучу консолідовану відповідь міжнародної спільноти.

Закликаємо Москву зайняти конструктивну позицію задля досягнення прогресу в рамках існуючих переговорних форматів.

В іншому випадку Росія нестиме повну відповідальність за руйнування Мінських домовленостей і процесу мирного врегулювання збройного конфлікту".

Що було раніше: 15 лютого Державна дума Росії проголосувала за те, щоб направити звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати "незалежними" окуповані райони України ОРДЛО.

В Офісі президента України також заявили, що рішення Держдуми РФ та звернення до Путіна руйнує Мінські домовленості.

Чому це важливо: У ЗМІ, зокрема й закордонних, звучать повідомлення, що Росія намагається створити причини та виправдання для введення своїх військ на територію України.