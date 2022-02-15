Признание Россией ОРДЛО: МИД Украины предупреждает РФ о последствиях

В министерстве иностранных дел Украины предупреждают, что решение РФ о признании ОРДЛО будет значить о выходе России из Минских договоренностей.

Источник: спикер МИД Олег Николенко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Позиция Украины остается неизменной: признание Россией т.н. "ЛДНР" будет означать сознательный выход из Минских договоренностей.

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Такой шаг нанесет серьезный удар политико-дипломатическому урегулированию, над продвижением которого сейчас активно работают Украина и ее партнеры.

Признание т.н. "ЛДНР" не будет иметь никаких правовых последствий. России не удастся выдать российскую оккупационную администрацию на временно оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях за "независимые субъекты", равно как и скрыть свое участие как стороны вооруженного конфликта на Донбассе".

Детали: В МИД отмечают, что поддержка президентом России Владимиром Путиным постановления Госдумы РФ о признании так называемых "ЛДНР" будет иметь "разрушительные последствия для международного правопорядка и глобальной архитектуры безопасности".

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Прямая речь: "Россия имеет выбор: либо идти по пути деэскалации и дипломатического диалога, либо ощутить на себе решительный консолидированный ответ международного сообщества.

Призываем Москву занять конструктивную позицию для достижения прогресса в рамках существующих переговорных форматов.

В противном случае Россия будет нести полную ответственность за разрушение Минских договоренностей и процесс мирного урегулирования вооруженного конфликта".

Что было раньше: 15 февраля Государственная дума России проголосовала за то, чтобы направить обращение президенту Владимиру Путину с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы Украины ОРДЛО.

В Офисе президента Украины также заявили, что решение Госдумы РФ и обращение к Путину разрушает Минские договоренности.

Почему это важно: В СМИ, в том числе и зарубежных, звучат сообщения, что Россия пытается создать причины и оправдания для ввода своих войск на территорию Украины.