Путін прокоментував рішення Держдуми щодо ОРДЛО згадкою про "Мінськ"

Президент Росії Володимир Путін не відповів прямо, чи визнаватиме ОРДЛО на прохання Держдуми, але натякнув, що Заходу потрібно натиснути на українську владу щодо виконання Мінських угод.

Джерело: Путін на прес-конференції за підсумками переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцем

Пряма мова: "Я виходитиму з того, що ми повинні все зробити для вирішення проблем Донбасу, але зробити це…, перш за все, виходячи з не до кінця реалізованих можливостей щодо виконання Мінських угод. І ми дуже розраховуємо на те, що наші партнери і за океаном, і в Європі, насамперед ФРН і Франція, вплинуть на сьогоднішню київську владу, і це рішення буде знайдено".

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Деталі: Путін також заявив, що влада України влаштувала "геноцид" населенню окупованих районів Донбасу.

Він вважає, що прохання Держдуми визнати "незалежність" ОРДЛО продиктовано відповідним бажанням більшості росіян.

Передісторія: 15 лютого Державна дума Росії проголосувала за те, щоб направити звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати "незалежними" окуповані райони ОРДЛО.

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Путін давно уже звинувачує Україну у невиконанні Мінських угод. З цього приводу він нещодавно глузливо сказав президенту України Володимиру Зеленському: "Подобається, не подобається – терпи, моя красуне!" Це була цитата з пісні російського гурту "Красная плесень", яка має сексуальний підтекст.