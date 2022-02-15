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Путін прокоментував рішення Держдуми щодо ОРДЛО згадкою про "Мінськ"

Євген КізіловВівторок, 15 лютого 2022, 16:06
Путін прокоментував рішення Держдуми щодо ОРДЛО згадкою про Мінськ
Володимир Путін на пресконференції з Олафом Шольцем, скриншот

Президент Росії Володимир Путін не відповів прямо, чи визнаватиме ОРДЛО на прохання Держдуми, але натякнув, що Заходу потрібно натиснути на українську владу щодо виконання Мінських угод.

Джерело: Путін на прес-конференції за підсумками переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцем

Пряма мова: "Я виходитиму з того, що ми повинні все зробити для вирішення проблем Донбасу, але зробити це…, перш за все, виходячи з не до кінця реалізованих можливостей щодо виконання Мінських угод. І ми дуже розраховуємо на те, що наші партнери і за океаном, і в Європі, насамперед ФРН і Франція, вплинуть на сьогоднішню київську владу, і це рішення буде знайдено".

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Деталі: Путін також заявив, що влада України влаштувала "геноцид" населенню окупованих районів Донбасу.

Він вважає, що прохання Держдуми визнати "незалежність" ОРДЛО продиктовано відповідним бажанням більшості росіян.

Передісторія: 15 лютого Державна дума Росії проголосувала за те, щоб направити звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати "незалежними" окуповані райони ОРДЛО.

ВІДЕО ДНЯ

Путін давно уже звинувачує Україну у невиконанні Мінських угод. З цього приводу він нещодавно глузливо сказав президенту України Володимиру Зеленському: "Подобається, не подобається – терпи, моя красуне!" Це була цитата з пісні російського гурту "Красная плесень", яка має сексуальний підтекст.

Теми: ОРДЛОПутінРосіяДерждума
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