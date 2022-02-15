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Путин прокомментировал решение Госдумы по ОРДЛО напоминанием о "Минске"

Евгений КизиловВторник, 15 февраля 2022, 16:06
Путин прокомментировал решение Госдумы по ОРДЛО напоминанием о Минске
Владимир Путин на пресс-конференции с Олафом Шольцем, скриншот

Президент России Владимир Путин не ответил прямо, будет ли по просьбе Госдумы признавать ОРДЛО, но намекнул, что Западу нужно надавить на украинскую власть в плане выполнения Минских соглашений.

Источник: Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером германии Олафом Шольцем

Прямая речь: "Я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это…, прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений. И мы очень рассчитываем на то, что наши партнеры и за океаном, и в Европе, прежде всего ФРГ и Франция, окажут соответствующее влияние на сегодняшние киевские власти, и это решение будет найдено".

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Детали: Путин также заявил, что власти Украины устроили "геноцид" населению оккупированных районов Донбасса.

Он считает, что просьба Госдумы признать "независимость" ОРДЛО продиктована соответствующим желанием большинства россиян.

Предыстория: 15 февраля Государственная дума России проголосовала за то, чтобы направить обращение президенту Владимиру Путину с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы ОРДЛО.

ВИДЕО ДНЯ

Путин уже давно обвиняет Украину в невыполнении Минских соглашений. По этому поводу он недавно насмешливо сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому: "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица!" Это была цитата из песни российской группы "Красная плесень", которая имеет сексуальный подтекст.

Темы: ОРДЛОПутинРосcияГосдума
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