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Ахметов повернувся до України

Михайло Ткач, Роман ПетренкоВівторок, 15 лютого 2022, 20:15
ФОТО LATIFUNDIST.COM

Олігарх Ринат Ахметов прибув до України.

Джерело: керівник департаменту журналістських розслідувань УП Михайло Ткач у Facebook

Деталі: Літак приземлився у Запоріжжі.

Джерела "Української правди" підтвердили, що Ахметов знаходиться на борту.

Передісторія:

  • Ахметов планував повернутися до України та відвідати Маріуполь 16 лютого.
  • 13 лютого "Українська правда" зі своїх джерел у правоохоронних органах дізналася, що чартерний літак Ахметова вилетів в напряму Цюріха у Швейцарії. Водночас, співрозмовники УП зазначили, що Ахметов залишив Україну ще 30 січня.
  • Увечері 14 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до олігархів та народних депутатів, які залишили Україну, та закликав їх повернутися і засвідчити свій патріотизм.

Теми: Ахметоволігархи
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