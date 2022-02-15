Ахметов повернувся до України
Вівторок, 15 лютого 2022, 19:15
Олігарх Ринат Ахметов прибув до України.
Джерело: керівник департаменту журналістських розслідувань УП Михайло Ткач у Facebook
Деталі: Літак приземлився у Запоріжжі.
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Джерела "Української правди" підтвердили, що Ахметов знаходиться на борту.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Ахметов планував повернутися до України та відвідати Маріуполь 16 лютого.
- 13 лютого "Українська правда" зі своїх джерел у правоохоронних органах дізналася, що чартерний літак Ахметова вилетів в напряму Цюріха у Швейцарії. Водночас, співрозмовники УП зазначили, що Ахметов залишив Україну ще 30 січня.
- Увечері 14 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до олігархів та народних депутатів, які залишили Україну, та закликав їх повернутися і засвідчити свій патріотизм.