Зеленський у зверненні запевнив, що все під контролем: закликав олігархів повернутися

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців і запевнив, що влада контролює безпекову ситуацію в країні, а також попросив олігархів і бізнесменів, які нещодавно залишили Україну, повернутися.

Джерело: звернення Зеленського на сайті Офісу президента

Пряма мова Зеленського: "Я хочу звернутися не до тих, хто залишився з Україною і в Україні. А до тих, хто її покинув у цей найвідповідальніший момент. Ваша сила не у ваших грошах, не у літаках. А у громадянській позиції, яку ви можете проявити.

Поверніться до своїх людей та до своєї країни, завдяки яким ви отримали свої заводи та статки. Сьогодні кожен проходить справжній тест на громадянина України. Пройдіть його гідно. Нехай всі зрозуміють, для кого Україна – дійсно Батьківщина, а для кого – просто майданчик для грошей".

Деталі: Зеленський запевнив, що 16 лютого проведе в Україні День єднання й доведе публічно, що Україна єдина перед загрозою зовнішнього вторгнення та впевнена у своєму війську. У цей день президент запланував виконати зранку державний гімн та одночасно здійснити урочисте підняття прапора в різних містах України.

Він запевнив, що влада контролює безпекову ситуацію, а українське військо має сучасне озброєння та бойовий дух для того, щоби чинити запеклий опір вторгненню.

Пряма мова Зеленського: "Ми ніколи не вміли здаватися і не збираємося цьому вчитись.

Сьогодні не просто День закоханих. Сьогодні День закоханих в Україну. Ми віримо у власні сили та продовжуємо будувати разом наше мабйтунє. Тому що нас об’єднує любов – любов до України, єдиної і неповторної.

Так, зараз вам, можливо, здається, що навкруги темрява. Але завтра знову зійде сонце над нашим мирним небом. Любіть Україну! Ми спокійні. Ми сильні. Ми разом. Великий народе великої країни".

Деталі: Крім того, Зеленський звернувся до близька 20 народних депутатів, які станом на 14 лютого перебувають за межами України. Він закликав їх повернутися впродовж найближчих 24 годин та долучитися до дипломатичних зусиль із запобігання війни та виконувати свої завдання, задля яких їх обрали виборці.

Президент зазначив, що ймовірну дату початку широкомасштабного наступу Росії вже декілька разів "відкладали" західні партнери України, тож і цього разу не слід боятися, що справді станеться повномасштабна війна.

Зеленський сказав, що проти України ведуть війну на різних фронтах. На думку президента, на "дипломатичному фронті "Росія вимагає позбавити України майбутнього в ЄС та НАТО, а на "інформаційному" – змусити сумніватися в спроможності української армії дати відсіч та примусити до поразки.

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