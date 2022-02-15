Ахметов вернулся в Украину
Вторник, 15 февраля 2022, 20:15
Олигарх Ринат Ахметов прибыл в Украину.
Источник: руководитель департамента журналистских расследований УП Михаил Ткач в Facebook
Детали: Самолет приземлился в Запорожье.
Источники "Украинской правды" подтвердили, что Ахметов находится на борту.
Предыстория:
- 13 февраля "Украинская правда" из своих источников в правоохранительных органах узнала, что чартерный самолет Ахметова покинул Украину в направлении Цюриха в Швейцарии. В то же время, источники УП сообщили, что сам Ахметов выехал из Украины ещё 30 января.
- Вечером 14 февраля президент Владимир Зеленский обратился к покинувшим Украину олигархам и народным депутатам и призвал их вернуться и засвидетельствовать свой патриотизм.