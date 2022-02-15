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Ахметов вернулся в Украину

Михаил Ткач, Роман ПетренкоВторник, 15 февраля 2022, 20:15

Олигарх Ринат Ахметов прибыл в Украину.

Источник: руководитель департамента журналистских расследований УП Михаил Ткач в Facebook

Детали: Самолет приземлился в Запорожье.

Источники "Украинской правды" подтвердили, что Ахметов находится на борту.

Предыстория:

  • 13 февраля "Украинская правда" из своих источников в правоохранительных органах узнала, что чартерный самолет Ахметова покинул Украину в направлении Цюриха в Швейцарии. В то же время, источники УП сообщили, что сам Ахметов выехал из Украины ещё 30 января.
  • Вечером 14 февраля президент Владимир Зеленский обратился к покинувшим Украину олигархам и народным депутатам и призвал их вернуться и засвидетельствовать свой патриотизм.

Темы: Ахметоволигархи


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