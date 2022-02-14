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Ахметов планує повернутися до України 16 лютого – ЗМІ

Денис КарловськийПонеділок, 14 лютого 2022, 22:29
Ахметов планує повернутися до України 16 лютого – ЗМІ
Рінат Ахметов. Фото: Слово і Діло

Журналісти повідомляють, що олігарх Рінат Ахметов планує повернутися до України та відвідати Маріуполь 16 лютого.

Джерело: прессекретарка бізнесмена Анна Терехова в коментарі новинній агенції "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Терехової: "Рінат Ахметов у середу 16 лютого буде в Маріуполі".

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Передісторія:

  • 13 лютого "Українська правда" зі своїх джерел у правоохоронних органах дізналася, що чартерний літак Ахметова вилетів в напряму Цюріха у Швейцарії. Водночас, співрозмовники УП зазначили, що Ахметов залишив Україну ще 30 січня.
  • Увечері 14 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до олігархів та народних депутатів, які залишили Україну, та закликав їх повернутися і засвідчити свій патріотизм.
  • УП дізналася, що 14 лютого до України з-за кордону повернувся народний депутат і бізнесмен Вадим Новинський.
  • Журналісти британського видання the Guardian дізналися зі своїх джерел, що Байден нібито повідомив офіційно лідерів країн-членів НАТО, що Росія має намір почати широкомасштабний наступ до кінця лютого. Наступ буцімто почнеться з нанесення масових ракетних та авіаударів.
  • Німецьке видання Der Spiegel заявило, що США попередило керівництво всіх країн-членів НАТО, що Росія визначила дату початку широкомасштабного наступу 16 лютого.

Теми: АхметоволігархивійнаМаріуполь
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