Ахметов планує повернутися до України 16 лютого – ЗМІ
Понеділок, 14 лютого 2022, 22:29
Журналісти повідомляють, що олігарх Рінат Ахметов планує повернутися до України та відвідати Маріуполь 16 лютого.
Джерело: прессекретарка бізнесмена Анна Терехова в коментарі новинній агенції "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Терехової: "Рінат Ахметов у середу 16 лютого буде в Маріуполі".
Реклама:
Передісторія:
- 13 лютого "Українська правда" зі своїх джерел у правоохоронних органах дізналася, що чартерний літак Ахметова вилетів в напряму Цюріха у Швейцарії. Водночас, співрозмовники УП зазначили, що Ахметов залишив Україну ще 30 січня.
- Увечері 14 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до олігархів та народних депутатів, які залишили Україну, та закликав їх повернутися і засвідчити свій патріотизм.
- УП дізналася, що 14 лютого до України з-за кордону повернувся народний депутат і бізнесмен Вадим Новинський.
- Журналісти британського видання the Guardian дізналися зі своїх джерел, що Байден нібито повідомив офіційно лідерів країн-членів НАТО, що Росія має намір почати широкомасштабний наступ до кінця лютого. Наступ буцімто почнеться з нанесення масових ракетних та авіаударів.
- Німецьке видання Der Spiegel заявило, що США попередило керівництво всіх країн-членів НАТО, що Росія визначила дату початку широкомасштабного наступу 16 лютого.