Визнання Путіним ОРДЛО означатиме напад на суверенітет України – Франція
Вівторок, 15 лютого 2022, 20:38
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан наголосив, що визнання Росією так званих терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР" буде еквівалентом нападу на суверенітет країни.
Джерело: Ле Дріан, якого цитують AFP, Reuters
Пряма мова Ле Дріана: "Якби це було застосовано, це була б свого роду "атака без зброї".
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Це було б порушенням суверенітету України".
Деталі: Він також зазначив, що президент Франції Емманюель Макрон хоче перевірити запевнення Росії щодо відведення своїх військ від кордонів України.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Державна дума Росії проголосувала за те, щоб направити звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати "незалежними" окуповані райони України ОРДЛО.
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