Визнання Путіним ОРДЛО означатиме напад на суверенітет України – Франція

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан наголосив, що визнання Росією так званих терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР" буде еквівалентом нападу на суверенітет країни.

Джерело: Ле Дріан, якого цитують AFP, Reuters

Пряма мова Ле Дріана: "Якби це було застосовано, це була б свого роду "атака без зброї".

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Це було б порушенням суверенітету України".

Деталі: Він також зазначив, що президент Франції Емманюель Макрон хоче перевірити запевнення Росії щодо відведення своїх військ від кордонів України.

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