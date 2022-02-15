Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Визнання Путіним ОРДЛО означатиме напад на суверенітет України – Франція

Роман ПетренкоВівторок, 15 лютого 2022, 21:38
ГЛАВА МЗС ФРАНЦІЇ ЖАН-ІВ ЛЕ ДРІАН. ФОТО GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан наголосив, що визнання Росією так званих терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР" буде еквівалентом нападу на суверенітет країни.

Джерело: Ле Дріан, якого цитують AFP, Reuters

Пряма мова Ле Дріана: "Якби це було застосовано, це була б свого роду "атака без зброї".

Це було б порушенням суверенітету України".

Деталі: Він також зазначив, що президент Франції Емманюель Макрон хоче перевірити запевнення Росії щодо відведення своїх військ від кордонів України.

Передісторія:

  • Державна дума Росії проголосувала за те, щоб направити звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати "незалежними" окуповані райони України ОРДЛО.
  • Українська делегація в Тристоронній контактній групі просить скликати позачергове засідання через рішення Держдуми визнати так звану "незалежність республік" Донбасу.
  • Президент Росії Володимир Путін не відповів прямо, чи визнаватиме ОРДЛО на прохання Держдуми, але натякнув, що Заходу потрібно натиснути на українську владу щодо виконання Мінських угод.

Теми: ФранціяРосіяОРДЛО
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Режим Путіна відправляє до в'язниці ще одного Навального

відеоВатажок ОРДО оголосив масову евакуацію населення до Росії

Україна очікує отримати третій транш від МВФ на 700 мільйонів доларів – глава Мінфіну

Лавров почав говорити з Заходом на фені: "Пацан сказав - пацан зробив"

Пропагандиста Кісельова включили до переліку небезпечних для України осіб  

фото У Бахчисараї масові затримання кримських татар

Усі новини...
Франція
У партії Макрона вважають, що Україна може вийти з Мінських угод
Трамп провів "підбадьорливу розмову" з кандидатом у президенти Франції Земмуром
У Франції понад 32 тисячі осіб протестували проти ковід-обмежень
Останні новини
15:52
Нідерланди нададуть Україні снайперські гвинтівки, боєприпаси та радари
15:50
Режим Путіна відправляє до в'язниці ще одного Навального
15:28
Материнська компанія Facebook вибула з топ-10 світових лідерів за капіталізацією
15:26
Бойовики обстріляли гумконвой ООН на Луганщині
15:23
відеоВатажок ОРДО оголосив масову евакуацію населення до Росії
15:04
РФ у порівнянні з 30 січня майже подвоїла число військ біля кордону України – США
15:01
Другу добу бойовики на Донбасі обстрілюють десятки населених пунктів
14:57
В ОРДО заявляють, що перехопили під Горлівкою "переговори польською мовою"
14:42
ФБР створює підрозділ контролю за обігом криптовалюти
14:28
мапаСиноптики оголосили штормове попередження через вітер
Усі новини...