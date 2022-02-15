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Визнання Путіним ОРДЛО означатиме напад на суверенітет України – Франція

Роман ПетренкоВівторок, 15 лютого 2022, 20:38
Визнання Путіним ОРДЛО означатиме напад на суверенітет України – Франція
ГЛАВА МЗС ФРАНЦІЇ ЖАН-ІВ ЛЕ ДРІАН. ФОТО GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан наголосив, що визнання Росією так званих терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР" буде еквівалентом нападу на суверенітет країни.

Джерело: Ле Дріан, якого цитують AFP, Reuters

Пряма мова Ле Дріана: "Якби це було застосовано, це була б свого роду "атака без зброї".

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Це було б порушенням суверенітету України".

Деталі: Він також зазначив, що президент Франції Емманюель Макрон хоче перевірити запевнення Росії щодо відведення своїх військ від кордонів України.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Державна дума Росії проголосувала за те, щоб направити звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати "незалежними" окуповані райони України ОРДЛО.
  • Українська делегація в Тристоронній контактній групі просить скликати позачергове засідання через рішення Держдуми визнати так звану "незалежність республік" Донбасу.
  • Президент Росії Володимир Путін не відповів прямо, чи визнаватиме ОРДЛО на прохання Держдуми, але натякнув, що Заходу потрібно натиснути на українську владу щодо виконання Мінських угод.

Теми: ФранціяРосіяОРДЛО
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