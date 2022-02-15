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Признание Путиным ОРДЛО будет означать нападение на суверенитет Украины – Франция

Роман ПетренкоВторник, 15 февраля 2022, 21:38

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что признание Россией так называемых террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" будет эквивалентом нападения на суверенитет страны.

Источник: Ле Дриан, которого цитируют AFP, Reuters

Прямая речь Ле Дриана: "Если бы это было применено, это была бы своего рода "атака без оружия".

Это было бы нарушением суверенитета Украины".

Детали: Он также отметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон хочет проверить заверения России об отводе своих войск от границ Украины.

Предыстория:

  • Государственная дума России проголосовала за то, чтобы направить обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы Украины ОРДЛО.
  • Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе просит созвать внеочередное заседание из-за решения Госдумы признать так называемую "независимость республик" Донбасса.
  • Президент России Владимир Путин не ответил прямо, признает ли ОРДЛО по просьбе Госдумы, но намекнул, что Западу нужно надавить на украинские власти по выполнению Минских соглашений.

Темы: ФранцияРосcияОРДЛО


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