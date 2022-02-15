Признание Путиным ОРДЛО будет означать нападение на суверенитет Украины – Франция

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что признание Россией так называемых террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" будет эквивалентом нападения на суверенитет страны.

Источник: Ле Дриан, которого цитируют AFP, Reuters

Прямая речь Ле Дриана: "Если бы это было применено, это была бы своего рода "атака без оружия".

Это было бы нарушением суверенитета Украины".

Детали: Он также отметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон хочет проверить заверения России об отводе своих войск от границ Украины.

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