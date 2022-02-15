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"Дия" отразила мощные кибератаки из четырех стран, в том числе из России

Роман ПетренкоВторник, 15 февраля 2022, 22:19

Вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что команда "Дии" отразила хакерские атаки из четырех стран – России, Китая, Чехии и Узбекистана.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Примерно в 20.00, вслед за банками, мощная DDoS-атака началась и на ожидаемом портале "Дия".

Первоначальный вектор — Россия и Китай. Где-то 600 тысяч пакетов вредоносного трафика в секунду.

Наши специалисты быстро "обрезали" это направление, но атака вернулась из Чехии и Узбекистана. И снова была "отбита".

Детали: Отмечается, что для пользователей "Дии" атака осталась незаметной.

Команда отмечает, что максимально сконцентрирована и мобилизована.

 

Предыстория: Хакеры атаковали ряд сайтов в Украине – несколько банков и сайт Министерства обороны.

Темы: ДіяФедоровРосcияхакеры


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