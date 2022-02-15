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МВС: Бійців тероборони можуть перекидати між областями

Роман ПетренкоВівторок, 15 лютого 2022, 23:21
фото: Ельдар Сарахман, уп

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що бійців територіальної оборони за потреби зможуть спрямовувати з однієї області в іншу згідно з законом про "Основи національного спротиву".

Джерело: Геращенко в ефірі "Громадського радіо"

Пряма мова Геращенка: "В законі було вказано, що якщо людина, наприклад, у територіальній обороні Херсонщини, то її не можна перекидати в інші області.

А 15 лютого були прийняті дуже важливі зміни, що тероборону, як і Збройні сили можна використовувати по всій території країни. Тобто загін добровольчий з Одещини можна перекидати на Харківщину, або з Харківщини на Одещину, якщо це потрібно".

Деталі: За його словами, таке рішення є правильним і необхідним, оскільки Україна велика, тому потрібні резерви тероборони, щоб перекидати добровольчі, професійні відряди по всій країні.

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Передісторія: 

  • З 4 лютого запрацювала "гаряча лінія" Командування Сил територіальної оборони ЗС України, яка відповідатиме на запитання українців.
  • У перший день 2022 року в Офісі президента опублікували указ президента Володимира Зеленського про призначення Галушкіна командувачем сил тероборони ЗСУ.
  • У цей же день набув чинності закон "Про національний спротив", який регулює діяльність підрозділів тероборони в умовах воєнного та надзвичайного стану. Передовсім, до їхнього складу залучатимуть ветеранів армії, воєнізованих та правоохоронних підрозділів. Однак не допускатимуть тих, у кого було більше двох судимостей або засуджених за тяжкий чи особливо тяжкий злочин.

Теми: Збройні силивійна
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