МВС: Бійців тероборони можуть перекидати між областями

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що бійців територіальної оборони за потреби зможуть спрямовувати з однієї області в іншу згідно з законом про "Основи національного спротиву".

Джерело: Геращенко в ефірі "Громадського радіо"

Пряма мова Геращенка: "В законі було вказано, що якщо людина, наприклад, у територіальній обороні Херсонщини, то її не можна перекидати в інші області.

А 15 лютого були прийняті дуже важливі зміни, що тероборону, як і Збройні сили можна використовувати по всій території країни. Тобто загін добровольчий з Одещини можна перекидати на Харківщину, або з Харківщини на Одещину, якщо це потрібно".

Деталі: За його словами, таке рішення є правильним і необхідним, оскільки Україна велика, тому потрібні резерви тероборони, щоб перекидати добровольчі, професійні відряди по всій країні.

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