Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

МВД: Бойцов терробороны могут перекидывать между областями

Роман ПетренкоВторник, 15 февраля 2022, 23:21
фото: эльдар сарахман, уп

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что бойцов территориальной обороны при необходимости смогут направлять из одной области в другую по закону об "Основах национального сопротивления".

Источник: Геращенко в эфире "Громадського радіо"

Прямая речь Геращенко: "В законе было указано, что если человек, например, в территориальной обороне Херсона, то его нельзя перекидывать в другие области.

А 15 февраля были приняты очень важные изменения, что терроборону, как и Вооруженные силы можно использовать на всей территории страны. То есть отряд добровольческий из Одесщины можно перекидывать на Харьковщину или с Харьковщины на Одесщину, если это нужно".

Детали: По его словам, такое решение является правильным и необходимым, поскольку Украина большая, поэтому нужны резервы терробороны, чтобы перекидывать добровольческие, профессиональные отряды по всей стране.

Читайте также: Партизаны для Путина. Кто и зачем вступает в батальоны теробороны Киева

Предыстория:

  • С 4 февраля заработала "горячая линия" Командования Сил территориальной обороны ВС Украины, отвечающей на вопросы украинцев.
  • В первый день 2022 года в Офисе президента опубликовали указ президента Владимира Зеленского о назначении Галушкина командующим сил теробороны ВСУ.
  • В этот же день вступил в силу закон "О национальном сопротивлении", регулирующий деятельность подразделений теробороны в условиях военного и чрезвычайного положения. Прежде всего, в их состав будут привлекаться ветераны армии, военизированные и правоохранительные подразделения. Однако не будут допускать тех, у кого было больше двух судимостей или осужденных за тяжкое или особо тяжкое преступление.
  • В январе Верховная Рада внесла изменения в закон, ускоряющий формирование Сил теробороны в три этапа.

Темы: Вооруженные силывойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

Залужный сообщает о провокациях в ОРДЛО и напоминает, что Украина обороняется

Новости 17 февраля: угрозы России, масштабные обстрелы на Донбассе

"Это шокирует!": Комитет защиты журналистов требует расследовать нападение на съёмочную группу УП

Поддержка вступления Украины в НАТО самая высокая с 2014 года – "Рейтинг"

Россия пригрозила США и Украине "мерами военно-технического характера"

Украина, Польша и Британия создают новый альянс: официально

Все новости...
Вооруженные силы
Литва отправила военных инструкторов в Украину для учений со Stinger
В ВСУ не фиксируют резкого увеличения количества войск РФ — главнокомандующий
Главные новости субботы и ночи: переговоры Байдена и Путина, ВСУ об отпоре агрессору
Последние новости
04:40
Южная Корея — в пятерке стран-лидеров по ежедневной заболеваемости Covid-19
03:40
Франция спустя десятилетие выводит военный контингент из Мали
02:40
СМИ: В Донецкой и Луганской областях перестала работать связь "Киевстар" и "Водафон"
01:39
Олимпиада: У украинской бобслеистки обнаружили допинг, ее отстранили от соревнований
00:39
Число погибших от наводнений и оползней в Бразилии превысило сотню
23:55
Полномасштабную операцию мы не видим. Но есть провокации, чтобы вынудить Украину отстреливаться – Данилов
23:23
Лондон упростил визовые правила для родственников выезжающих из Украины британцев
22:57
Залужный сообщает о провокациях в ОРДЛО и напоминает, что Украина обороняется
22:30
видеоВ Станице Луганской возобновились обстрелы, пылает жилой дом - источник
22:11
Новости экономики: Рада увольняет Сенниченко, Поляков продает Firefly
Все новости...