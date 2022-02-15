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МВД: Бойцов терробороны могут перекидывать между областями

Роман ПетренкоВторник, 15 февраля 2022, 22:21
МВД: Бойцов терробороны могут перекидывать между областями
фото: эльдар сарахман, уп

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что бойцов территориальной обороны при необходимости смогут направлять из одной области в другую по закону об "Основах национального сопротивления".

Источник: Геращенко в эфире "Громадського радіо"

Прямая речь Геращенко: "В законе было указано, что если человек, например, в территориальной обороне Херсона, то его нельзя перекидывать в другие области.

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А 15 февраля были приняты очень важные изменения, что терроборону, как и Вооруженные силы можно использовать на всей территории страны. То есть отряд добровольческий из Одесщины можно перекидывать на Харьковщину или с Харьковщины на Одесщину, если это нужно".

Детали: По его словам, такое решение является правильным и необходимым, поскольку Украина большая, поэтому нужны резервы терробороны, чтобы перекидывать добровольческие, профессиональные отряды по всей стране.

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Предыстория:

  • С 4 февраля заработала "горячая линия" Командования Сил территориальной обороны ВС Украины, отвечающей на вопросы украинцев.
  • В первый день 2022 года в Офисе президента опубликовали указ президента Владимира Зеленского о назначении Галушкина командующим сил теробороны ВСУ.
  • В этот же день вступил в силу закон "О национальном сопротивлении", регулирующий деятельность подразделений теробороны в условиях военного и чрезвычайного положения. Прежде всего, в их состав будут привлекаться ветераны армии, военизированные и правоохранительные подразделения. Однако не будут допускать тех, у кого было больше двух судимостей или осужденных за тяжкое или особо тяжкое преступление.
  • В январе Верховная Рада внесла изменения в закон, ускоряющий формирование Сил теробороны в три этапа.

Темы: Вооруженные силывойна
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