МВД: Бойцов терробороны могут перекидывать между областями

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что бойцов территориальной обороны при необходимости смогут направлять из одной области в другую по закону об "Основах национального сопротивления".

Источник: Геращенко в эфире "Громадського радіо"

Прямая речь Геращенко: "В законе было указано, что если человек, например, в территориальной обороне Херсона, то его нельзя перекидывать в другие области.

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А 15 февраля были приняты очень важные изменения, что терроборону, как и Вооруженные силы можно использовать на всей территории страны. То есть отряд добровольческий из Одесщины можно перекидывать на Харьковщину или с Харьковщины на Одесщину, если это нужно".

Детали: По его словам, такое решение является правильным и необходимым, поскольку Украина большая, поэтому нужны резервы терробороны, чтобы перекидывать добровольческие, профессиональные отряды по всей стране.

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