Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Запрацювала "гаряча лінія" територіальної оборони

П'ятниця, 4 лютого 2022, 22:13
фото: armyinform

З 4 лютого запрацювала "гаряча лінія" Командування Сил територіальної оборони ЗС України, яка відповідатиме на запитання українців.

Джерело: АрміяInform

Деталі: За телефоном "гарячої лінії" за номером 0800507028 українці можете отримати відповіді на найпоширеніші питаннями:

  • як вступити на військову службу за контрактом до підрозділів Сил територіальної оборони;
  • як вступити на військову службу за контрактом в резерві до підрозділів Сил територіальної оборони;
  • порядок проходження служби та соціальні гарантії військовослужбовців підрозділів Сил територіальної оборони.

Дзвінки на "гарячу лінію" безплатні.       

Читайте також: Партизани для Путіна. Хто і як захищатиме Київ у разі повномасштабного вторгнення Росії

Передісторія: 

  • У перший день 2022 року в Офісі президента опублікували указ президента Володимира Зеленського про призначення Галушкіна командувачем сил тероборони ЗСУ.
  • У цей же день набув чинності закон "Про національний спротив", який регулює діяльність підрозділів тероборони в умовах воєнного та надзвичайного стану. Передовсім, до їхнього складу залучатимуть ветеранів армії, воєнізованих та правоохоронних підрозділів. Однак не допускатимуть тих, у кого було більше двох судимостей або засуджених за тяжкий чи особливо тяжкий злочин.
  • У січні Верховна Рада внесла зміни до закону, яким пришвидшено формування Сил тероборони в трьох етапах.
  • Наприкінці січня командувач Сил тероборони Юрій Галушкін заявляв, що зброї в підрозділах вдосталь, а кістяк підрозділів уже завершено.
  • Раніше міністр оборони Резніков казав, що розгортання сил тероборони відбувається цілодобово.

Теми: Збройні силивійськовий облік
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Оголосили номінантів на премію "Оскар-2022"

Зеленський відповів Путіну на "терпи, моя красуне": Це уже перебір

фото Розкішну яхту Путіна за 87 млн євро "евакуювали" з порту Гамбурга – ЗМІ

Прописка, довідка про несудимість та техпаспорти: які послуги з’явилися в "Дії"

Ющенко звернувся до українців

Вакциновані пенсіонери отримають від держави безкоштовні смартфони – уряд

Усі новини...
Збройні сили
Перша партія військової допомоги Польщі надійде в Україну наступного тижня
У Білорусі збили російський безпілотник, але сказали, що український – журналісти
Комплектацію основних сил тероборони планують завершити до початку весни – Резніков
Останні новини
16:54
Макрон: Європі потрібен діалог щодо нових спільних гарантій безпеки
16:52
УЗ і Alstom підписали меморандум про взаєморозуміння
16:51
Суд обирає Кузьміних запобіжний: нардеп повернувся в Київ
16:43
На Луганщині затримали чергового "козака", який воював на стороні бойовиків
16:28
Парламент Японії ухвалив резолюцію на підтримку України – ВР
16:05
Оголосили номінантів на премію "Оскар-2022"
16:03
Макрон у Києві: Мінські угоди – єдиний шлях, що дозволить встановити мир
15:58
Зеленський відповів Лукашенку на погрози зупинити постачання енергоресурсів
15:49
Французька Alstom поставить Україні 130 локомотивів на 900 мільйонів євро – Зеленський
15:45
Ryanair зупинив продаж квитків з Харкова та Херсону
Усі новини...