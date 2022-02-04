Запрацювала "гаряча лінія" територіальної оборони
П'ятниця, 4 лютого 2022, 22:13
З 4 лютого запрацювала "гаряча лінія" Командування Сил територіальної оборони ЗС України, яка відповідатиме на запитання українців.
Джерело: АрміяInform
Деталі: За телефоном "гарячої лінії" за номером 0800507028 українці можете отримати відповіді на найпоширеніші питаннями:
- як вступити на військову службу за контрактом до підрозділів Сил територіальної оборони;
- як вступити на військову службу за контрактом в резерві до підрозділів Сил територіальної оборони;
- порядок проходження служби та соціальні гарантії військовослужбовців підрозділів Сил територіальної оборони.
Дзвінки на "гарячу лінію" безплатні.
Читайте також: Партизани для Путіна. Хто і як захищатиме Київ у разі повномасштабного вторгнення Росії
Передісторія:
- У перший день 2022 року в Офісі президента опублікували указ президента Володимира Зеленського про призначення Галушкіна командувачем сил тероборони ЗСУ.
- У цей же день набув чинності закон "Про національний спротив", який регулює діяльність підрозділів тероборони в умовах воєнного та надзвичайного стану. Передовсім, до їхнього складу залучатимуть ветеранів армії, воєнізованих та правоохоронних підрозділів. Однак не допускатимуть тих, у кого було більше двох судимостей або засуджених за тяжкий чи особливо тяжкий злочин.
- У січні Верховна Рада внесла зміни до закону, яким пришвидшено формування Сил тероборони в трьох етапах.
- Наприкінці січня командувач Сил тероборони Юрій Галушкін заявляв, що зброї в підрозділах вдосталь, а кістяк підрозділів уже завершено.
- Раніше міністр оборони Резніков казав, що розгортання сил тероборони відбувається цілодобово.