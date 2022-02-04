Запрацювала "гаряча лінія" територіальної оборони

З 4 лютого запрацювала "гаряча лінія" Командування Сил територіальної оборони ЗС України, яка відповідатиме на запитання українців.

Джерело: АрміяInform

Деталі: За телефоном "гарячої лінії" за номером 0800507028 українці можете отримати відповіді на найпоширеніші питаннями:

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як вступити на військову службу за контрактом до підрозділів Сил територіальної оборони;

як вступити на військову службу за контрактом в резерві до підрозділів Сил територіальної оборони;

порядок проходження служби та соціальні гарантії військовослужбовців підрозділів Сил територіальної оборони.

Дзвінки на "гарячу лінію" безплатні.

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