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Запрацювала "гаряча лінія" територіальної оборони

П'ятниця, 4 лютого 2022, 21:13
Запрацювала гаряча лінія територіальної оборони
фото: armyinform

З 4 лютого запрацювала "гаряча лінія" Командування Сил територіальної оборони ЗС України, яка відповідатиме на запитання українців.

Джерело: АрміяInform

Деталі: За телефоном "гарячої лінії" за номером 0800507028 українці можете отримати відповіді на найпоширеніші питаннями:

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  • як вступити на військову службу за контрактом до підрозділів Сил територіальної оборони;
  • як вступити на військову службу за контрактом в резерві до підрозділів Сил територіальної оборони;
  • порядок проходження служби та соціальні гарантії військовослужбовців підрозділів Сил територіальної оборони.

Дзвінки на "гарячу лінію" безплатні.       

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Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У перший день 2022 року в Офісі президента опублікували указ президента Володимира Зеленського про призначення Галушкіна командувачем сил тероборони ЗСУ.
  • У цей же день набув чинності закон "Про національний спротив", який регулює діяльність підрозділів тероборони в умовах воєнного та надзвичайного стану. Передовсім, до їхнього складу залучатимуть ветеранів армії, воєнізованих та правоохоронних підрозділів. Однак не допускатимуть тих, у кого було більше двох судимостей або засуджених за тяжкий чи особливо тяжкий злочин.
  • У січні Верховна Рада внесла зміни до закону, яким пришвидшено формування Сил тероборони в трьох етапах.
  • Наприкінці січня командувач Сил тероборони Юрій Галушкін заявляв, що зброї в підрозділах вдосталь, а кістяк підрозділів уже завершено.
  • Раніше міністр оборони Резніков казав, що розгортання сил тероборони відбувається цілодобово.

Теми: Збройні силивійськовий облік
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