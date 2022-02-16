Потужна кібератака: поліція відкрила кримінальне провадження

Через масштабні DDOS-атаки на сайти Міністерства оборони, Збройних сил і двох банків поліція відкрила кримінальне провадження.

Джерело: сайт Нацполіції

Дослівно: "15 лютого, зловмисники здійснили потужні DDOS-атаки на ряд інформаційних ресурсів України. За зверненням одного із державних банків кіберполіція почала перевірку".

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"За даним фактом Головне слідче Управлінням Нацполіції відкрило кримінальне провадження за статтями 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем) та 363-1 (умисне масове розповсюдження повідомлень електрозвязку, що призвело до порушення роботи автоматизованих систем) Кримінального кодексу України".

"Станом на 19:30 роботу банківських вебресурсів відновлено. Робоча група з фахівців основних суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для протидії та локалізації кібератаки".

Деталі: Зокрема, було зафіксовано перебої в роботі вебсервісів державних банків. Також атаки зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Хакери атакували низку сайтів в Україні – два банки, сайти Міністерства оборони та Збройних сил.

Віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що команда "Дії" відбила атаки хакерів з чотирьох країн – Росії, Китаю, Чехії та Узбекистану.

Нагадаємо: За повідомленням ЗМІ, Штати запропонували допомогти Україні розслідувати небувалу за потужністю кібератаку на сайти Міністерства оборони, Збройних сил і двох банків.