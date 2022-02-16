Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Потужна кібератака: поліція відкрила кримінальне провадження

Ольга Глущенко Середа, 16 лютого 2022, 01:59
фото: Getty Images

Через масштабні DDOS-атаки на сайти Міністерства оборони, Збройних сил і двох банків поліція відкрила кримінальне провадження.

Джерело: сайт Нацполіції

Дослівно: "15 лютого, зловмисники здійснили потужні DDOS-атаки на ряд інформаційних ресурсів України. За зверненням одного із державних банків кіберполіція почала перевірку".

"За даним фактом Головне слідче Управлінням Нацполіції відкрило кримінальне провадження за  статтями 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем) та 363-1 (умисне масове розповсюдження повідомлень електрозвязку, що призвело до порушення роботи автоматизованих систем) Кримінального кодексу України".

"Станом на 19:30 роботу банківських вебресурсів відновлено. Робоча група з фахівців основних суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для протидії та локалізації кібератаки".

Деталі: Зокрема, було зафіксовано перебої в роботі вебсервісів державних банків. Також атаки зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України.

Що передувало: Хакери атакували низку сайтів в Україні – два банки, сайти Міністерства оборони та Збройних сил.

Віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що команда "Дії" відбила атаки хакерів з чотирьох країн – Росії, Китаю, Чехії та Узбекистану.

Нагадаємо: За повідомленням ЗМІ, Штати запропонували допомогти Україні розслідувати небувалу за потужністю кібератаку на сайти Міністерства оборони, Збройних сил і двох банків.

Теми: хакерикібербезпекаполіція
powered by lun.ua
Головне сьогодні

доповненоОкупанти вбили українського військового

В ОРДО заявили про пошкодження водогону: без води можуть лишитися по обидва боки

Головні новини п'ятниці і ночі: "евакуація" в Росію, Байден про Путіна

РосЗМІ та бойовики повідомили про вибух газопроводу в Луганську

відеоБайден: Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну

фото, відеоБутусов та Шуфрич жорстко побилися у прямому ефірі

Усі новини...
хакери
Кібератака за мільйони доларів: за нападом може стояти РФ
Підняти сайт Міноборони України допомогли США: атака ще триває
США готові допомогти Україні в розслідуванні масштабної кібератаки – ЗМІ
Останні новини
10:00
інфографікаРосійська загроза: огляд і прогноз Центру оборонних стратегій за 19 лютого
09:58
США і Британія: Росія відповідальна за кібератаку на українські банки
09:43
Зеленський не передумав їхати до Мюнхена: ситуація "повністю контрольована"
09:21
доповненоОкупанти вбили українського військового
09:14
Прем'єр Британії: разом ми зможемо уникнути кровопролиття в Україні
08:40
доповненоВатажки бойовиків ОРДЛО оголосили загальну мобілізацію
08:21
Covid: більше 31 тисячі нових випадків, найбільше у Києві
08:10
В ОРДО заявили про пошкодження водогону: без води можуть лишитися по обидва боки
08:00
Головні новини п'ятниці і ночі: "евакуація" в Росію, Байден про Путіна
07:46
66 обстрілів було за добу на Донбасі — ще більше, ніж напередодні
Усі новини...