Мощная кибератака: полиция открыла уголовное производство

Из-за масштабных DDOS-атак на сайты Министерства обороны, Вооруженных сил и двух банков полиция открыла уголовное производство.

Источник: сайт Нацполиции

Дословно: "15 февраля злоумышленники совершили мощные DDOS-атаки на ряд информационных ресурсов Украины. По обращению одного из государственных банков киберполиция начала проверку".

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"По данному факту Главное следственное Управление Нацполиции открыло уголовное производство по статьям 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем) и 363-1 (преднамеренное массовое распространение сообщений электросвязи, повлекшее нарушение работы автоматизированных систем) Уголовного кодекса Украины").

"По состоянию на 19:30 работа банковских вебресурсов возобновлена. Рабочая группа из специалистов основных субъектов национальной системы кибербезопасности принимает все необходимые меры для противодействия и локализации кибератаки".

Детали: В частности, было зафиксировано перебои в работе вебсервисов государственных банков. Также атаки подверглись сайтам Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

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Предыстория: Хакеры атаковали ряд сайтов в Украине – несколько банков и сайт Министерства обороны.

Вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что команда "Дии" отразила хакерские атаки из четырех стран – России, Китая, Чехии и Узбекистана.

Напомним: По сообщению СМИ, Штаты предложили помочь Украине расследовать небывалую по мощности кибератаку на сайты Министерства обороны, Вооруженных Сил и двух банков.