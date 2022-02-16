Українські бійці стріляли в зоні ООС з протитанкових комплексів NLAW
Середа, 16 лютого 2022, 01:51
У зоні ООС у вівторок здійснили навчальні стрільби з протитанкових ракетних комплексів NLAW та гранатометів M-141.
Джерело: штаб ООС у facebook
Дослівно: "На одному з полігонів Донеччини відбулися заняття з вогневої підготовки за участю низки підрозділів зі складу Об’єднаних сил".
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"Хід тренувань гранатометників перевірив Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк".
Деталі: Військовослужбовці відпрацювали вихід на вогневий рубіж та виконали початкову вправу стрільб з протитанкових ракетних комплексів NLAW і гранатометів M-141 по нерухомих цілях.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 18 січня Велика Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії, яка згрупувала війська біля кордону з Україною.
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