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Українські бійці стріляли в зоні ООС з протитанкових комплексів NLAW

Ольга Глущенко Середа, 16 лютого 2022, 01:51
Українські бійці стріляли в зоні ООС з протитанкових комплексів NLAW
фото: штаб ООС

У зоні ООС у вівторок здійснили навчальні стрільби з протитанкових ракетних комплексів NLAW та гранатометів M-141.

Джерело: штаб ООС у facebook

Дослівно: "На одному з полігонів Донеччини відбулися заняття з вогневої підготовки за участю низки підрозділів зі складу Об’єднаних сил".

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"Хід тренувань гранатометників перевірив Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк".

Деталі: Військовослужбовці відпрацювали вихід на вогневий рубіж та виконали початкову вправу стрільб з протитанкових ракетних комплексів NLAW і гранатометів M-141 по нерухомих цілях.

 
 

Передісторія:

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  • 18 січня Велика Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії, яка згрупувала війська біля кордону з Україною.
  • У Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного почали готувати українських військових до використання протитанкових ракетних комплексів NLAW, доставлених в Україну з Великої Британії.
  • Перша група українських військовослужбовців здійснила наприкінці січня навчальні стрільби з протитанкових ракетних комплексів NLAW.

Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасізброяармія
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