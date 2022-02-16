Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Українські бійці стріляли в зоні ООС з протитанкових комплексів NLAW

Ольга Глущенко Середа, 16 лютого 2022, 02:51
фото: штаб ООС

У зоні ООС у вівторок здійснили навчальні стрільби з протитанкових ракетних комплексів NLAW та гранатометів M-141.

Джерело: штаб ООС у facebook

Дослівно: "На одному з полігонів Донеччини відбулися заняття з вогневої підготовки за участю низки підрозділів зі складу Об’єднаних сил".

"Хід тренувань гранатометників перевірив Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк".

Деталі: Військовослужбовці відпрацювали вихід на вогневий рубіж та виконали початкову вправу стрільб з протитанкових ракетних комплексів NLAW і гранатометів M-141 по нерухомих цілях.

 
 

Передісторія:

  • 18 січня Велика Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії, яка згрупувала війська біля кордону з Україною.
  • У Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного почали готувати українських військових до використання протитанкових ракетних комплексів NLAW, доставлених в Україну з Великої Британії.
  • Перша група українських військовослужбовців здійснила наприкінці січня навчальні стрільби з протитанкових ракетних комплексів NLAW.

Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасізброяармія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини четверга і ночі: обстріл дитячого садка, розвіддані США про Росію

Повномасштабної операції ми не бачимо. Але є провокації, щоб змусити Україну відстрілюватися – Данілов

Залужний повідомляє про провокації в ОРДЛО і нагадує, що Україна обороняється

Прем'єр Британії: Обстріл дитсадка на Донбасі був "сфабрикованою операцією"

Новини 17 лютого: погрози Росії, масштабні обстріли на Донбасі

"Це шокує!": Комітет захисту журналістів вимагає розслідувати напад на знімальну групу УП

Усі новини...
ООС
Окупанти поранили українського військового. ЗСУ знищили безпілотник бойовиків
Доба на Донбасі: окупанти двічі скинули з безпілотників постріли ВОГ
Військові на Сході готові до будь-яких сценаріїв – штаб ООС
Останні новини
09:43
БЕБ бачить загрозу у кредиті ЄБРР для Ощадбанку
09:28
Байден обговорить російську кризу з лідерами семи країн, НАТО і ЄС
09:23
Понтонний міст через Прип’ять у Білорусі зник 
08:44
Канада засудила обстріли на Донбасі і закликала Росію до деескалації
08:23
Covid-19 в Україні: майже 35 тисяч випадків, але й 29 тисяч одужало
08:00
Головні новини четверга і ночі: обстріл дитячого садка, розвіддані США про Росію
07:56
Загострення на Донбасі: шість десятків обстрілів, поранені військові і цивільні
07:30
Держдеп: Блінкен незабаром зустрінеться з Лавровим, “якщо не буде вторгнення”
06:35
Сенат США одностайно ухвалив резолюцію на підтримку України
05:40
WP: Росія може інсценувати хімічну атаку під чужим прапором — розвіддані США
Усі новини...