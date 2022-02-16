Українські бійці стріляли в зоні ООС з протитанкових комплексів NLAW

У зоні ООС у вівторок здійснили навчальні стрільби з протитанкових ракетних комплексів NLAW та гранатометів M-141.

Джерело: штаб ООС у facebook

Дослівно: "На одному з полігонів Донеччини відбулися заняття з вогневої підготовки за участю низки підрозділів зі складу Об’єднаних сил".

Реклама:

"Хід тренувань гранатометників перевірив Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк".

Деталі: Військовослужбовці відпрацювали вихід на вогневий рубіж та виконали початкову вправу стрільб з протитанкових ракетних комплексів NLAW і гранатометів M-141 по нерухомих цілях.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ