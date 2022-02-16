Украинские бойцы стреляли в зоне ООС из противотанковых комплексов NLAW
Среда, 16 февраля 2022, 01:51
В зоне ООС во вторник осуществили обучающие стрельбы из противотанковых ракетных комплексов NLAW и гранатометов M-141.
Источник: штаб ООС в facebook
Дословно: "На одном из полигонов Донбасса состоялись занятия по огневой подготовке с участием ряда подразделений из состава Объединенных сил".
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"Шествие тренировок гранатометчиков проверил Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк".
Детали: Военнослужащие отработали выход на огневой рубеж и выполнили первоначальное упражнение стрельб из противотанковых ракетных комплексов NLAW и гранатометов M-141 по неподвижным целям.
Предыстория:
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