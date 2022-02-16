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Украинские бойцы стреляли в зоне ООС из противотанковых комплексов NLAW

Ольга ГлущенкоСреда, 16 февраля 2022, 01:51
Украинские бойцы стреляли в зоне ООС из противотанковых комплексов NLAW
фото: штаб ООС

В зоне ООС во вторник осуществили обучающие стрельбы из противотанковых ракетных комплексов NLAW и гранатометов M-141.

Источник: штаб ООС в facebook

Дословно: "На одном из полигонов Донбасса состоялись занятия по огневой подготовке с участием ряда подразделений из состава Объединенных сил".

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"Шествие тренировок гранатометчиков проверил Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк".

Детали: Военнослужащие отработали выход на огневой рубеж и выполнили первоначальное упражнение стрельб из противотанковых ракетных комплексов NLAW и гранатометов M-141 по неподвижным целям.

 
 

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 18 января Великобритания начала поставки Украине противотанкового оружия, чтобы помочь ей защититься от потенциального вторжения России, сгруппировавшей войска у границы с Украиной.
  • В Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного начали готовить украинских военных к использованию противотанковых ракетных комплексов NLAW, доставленных в Украину из Великобритании.
  • Ранее сообщалось, что 28 января при участии СМИ состоится завершающий этап подготовки первой группы военнослужащих ВС Украины к применению противотанковых ракетных комплексов NLAW, доставленных в Украину из Великобритании.

Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассеоружиеармия
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