Украинские бойцы стреляли в зоне ООС из противотанковых комплексов NLAW

В зоне ООС во вторник осуществили обучающие стрельбы из противотанковых ракетных комплексов NLAW и гранатометов M-141.

Источник: штаб ООС в facebook

Дословно: "На одном из полигонов Донбасса состоялись занятия по огневой подготовке с участием ряда подразделений из состава Объединенных сил".

"Шествие тренировок гранатометчиков проверил Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк".

Детали: Военнослужащие отработали выход на огневой рубеж и выполнили первоначальное упражнение стрельб из противотанковых ракетных комплексов NLAW и гранатометов M-141 по неподвижным целям.

Предыстория: