Україна звернулася в ООН через рішення Держдуми

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця надіслав звернення до генсека Антоніу Гутерреша і всіх членів організації, у якому привернув увагу до можливих наслідків через рішенням Держдуми Росії ініціювати визнання "ДНР" і "ЛНР".

Джерело: Укрінформ із посиланням на Постійне представництво України при ООН

Деталі: Визнання Росією так званих "ДНР" і "ЛНР" означатиме її свідомий вихід із Мінських домовленостей і завдасть серйозного удару по політико-дипломатичному врегулюванню, над просуванням якого зараз активно працюють Україна та її партнери, зазначив Кислиця.

Він підкреслив, що таке визнання не матиме жодних правових наслідків.

"При цьому, – зазначив постпред, – РФ не вдасться видати російську окупаційну адміністрацію на тимчасово окупованих територіях у Луганській та Донецькій областях за "незалежні суб’єкти" – так само як приховати свою участь як сторони збройного конфлікту на Донбасі".

Підтримка президентом Росії постанови Держдуми матиме набагато ширші руйнівні наслідки для міжнародного правопорядку та глобальної архітектури безпеки, наголосив Кислиця. Тому, за його словами, Росія має вибір: або йти шляхом деескалації та дипломатичного діалогу, або відчути на собі рішучу консолідовану відповідь міжнародної спільноти.

Кислиця поінформував генсека ООН і держави-члени про те, що українська сторона закликала РФ зайняти конструктивну позицію задля досягнення прогресу в рамках наявних переговорних форматів. Інакше, зазначив він, Росія нестиме повну відповідальність за руйнування Мінських домовленостей і процесу мирного врегулювання збройного конфлікту.

Особливе занепокоєння, за словами Кислиці, викликає те, що нинішні дії РФ повторюють аналогічний алгоритм 2008 року, коли Державна дума ухвалила постанову про звернення до тодішнього президента РФ Дмитра Медведєва щодо необхідності визнання "Республіки Південна Осетія" та "Республіки Абхазія", після чого з’явився відповідний указ.

Дипломат також закликав світову спільноту зайняти активну чітку позицію щодо захисту принципів і цілей Статуту ООН, відстоювання суверенітету, політичної незалежності, єдності та територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах, як це було підтверджено резолюцією Генасамблеї ООН від 27 березня 2014 року "Територіальна цілісність України".

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