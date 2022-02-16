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Украина обратилась в ООН из-за решения Госдумы

Ольга ГлущенкоСреда, 16 февраля 2022, 05:45
Сергей Кислица, фото: Википедия

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица направил обращение к генсеку Антониу Гутеррешу и всем членам организации, в котором привлек внимание к возможным последствиям из-за решения Госдумы РФ инициировать признание "ДНР" и "ЛНР".

Источник: Укринформ со ссылкой на Постоянное представительство Украины при ООН

Детали: Признание Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР" будет означать сознательный выход из Минских договоренностей и нанесет серьезный удар по политико-дипломатическому урегулированию, над продвижением которого сейчас активно работают Украина и ее партнеры, отметил Кислица.

Он подчеркнул, что такое признание не будет иметь никаких правовых последствий.

"При этом, – отметил постпред, – РФ не удастся выдать российскую оккупационную администрацию на временно оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях за "независимые субъекты" – равно как скрыть свое участие как стороны вооруженного конфликта на Донбассе".

Поддержка президентом России постановления Госдумы будет иметь гораздо более широкие разрушительные последствия для международного правопорядка и глобальной архитектуры безопасности, подчеркнул Кислица. Поэтому, по его словам, у России есть выбор: либо идти по пути деэскалации и дипломатического диалога, либо ощутить на себе решительный консолидированный ответ международного сообщества.

Кислица проинформировал генсека ООН и государства-члены о том, что украинская сторона призвала РФ занять конструктивную позицию для достижения прогресса в рамках существующих переговорных форматов. Иначе, отметил он, Россия будет нести полную ответственность за разрушение Минских договоренностей и процесс мирного урегулирования вооруженного конфликта.

Особую обеспокоенность, по словам Кислицы, вызывает то, что нынешние действия РФ повторяют аналогичный алгоритм 2008 года, когда Государственная дума приняла постановление об обращении к тогдашнему президенту РФ Дмитрию Медведеву о необходимости признания "Республики Южная Осетия" и "Республики Абхазия", после чего появился соответствующий указ.

Дипломат также призвал мировое сообщество занять активную четкую позицию по защите принципов и целей Устава ООН, отстаивания суверенитета, политической независимости, единства и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, как это было подтверждено резолюцией Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 года "Территориальная целостность Украины".

Предыстория:

  • Государственная дума России проголосовала за то, чтобы направить обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы Украины ОРДЛО.
  • Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе просит созвать внеочередное заседание из-за решения Госдумы признать так называемую "независимость республик" Донбасса.
  • Президент России Владимир Путин не ответил прямо, признает ли ОРДЛО по просьбе Госдумы, но намекнул, что Западу нужно надавить на украинские власти по выполнению Минских соглашений.

Темы: ООНРосcияУкраинаОРДЛО


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