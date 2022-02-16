Ахметов і Новинський засвітилися в Маріуполі

Бізнесмен Рінат Ахметов та народний депутат Вадим Новинський перебувають 16 лютого у Маріуполі.

Джерело: прессекретар Ахметова Анна Терехова у Facebook

Деталі: Терехова написала у соцмережі: "Маріуполь, 16 лютого" і виклала фото, на якому зображені бізнесмен і політик у компанії інших людей та журналістів.

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