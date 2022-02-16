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Ахметов і Новинський засвітилися в Маріуполі

Ірина БалачукСереда, 16 лютого 2022, 09:07
Фото з Facebook Анни Терехової

Бізнесмен Рінат Ахметов та народний депутат Вадим Новинський перебувають 16 лютого у Маріуполі.

Джерело: прессекретар Ахметова Анна Терехова у Facebook

Деталі: Терехова написала у соцмережі: "Маріуполь, 16 лютого" і виклала фото, на якому зображені бізнесмен і політик у компанії інших людей та журналістів.

Передісторія:

  • Раніше "Українська правда" з посиланням на джерела повідомляла, що українські олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, лише 13 лютого з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків.
  • 13 лютого "Українська правда" зі своїх джерел у правоохоронних органах дізналася, що чартерний літак Ахметова вилетів в напряму Цюріха у Швейцарії. Водночас, співрозмовники УП зазначили, що Ахметов залишив Україну ще 30 січня.
  • Бізнесмен, нардеп Вадим Новинський виїхав з України 10 лютого рейсом Київ-Мюнхен.
  • Увечері 14 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до олігархів та народних депутатів, які залишили Україну, та закликав їх повернутися і засвідчити свій патріотизм.
  • 15 лютого Ахметов прибув до України.

Теми: АхметовМаріуполь
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