Ахметов и Новинский засветились в Мариуполе

Бизнесмен Ринат Ахметов и народный депутат Вадим Новинский находятся 16 февраля в Мариуполе.

Источник: пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова в Facebook

Детали: Терехова написала в соцсети: "Мариуполь, 16 февраля" и выложила фото, на котором запечатлены бизнесмен и политик в компании других людей и журналистов.

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