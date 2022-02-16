Ахметов и Новинский засветились в Мариуполе
Среда, 16 февраля 2022, 08:07
Бизнесмен Ринат Ахметов и народный депутат Вадим Новинский находятся 16 февраля в Мариуполе.
Источник: пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова в Facebook
Детали: Терехова написала в соцсети: "Мариуполь, 16 февраля" и выложила фото, на котором запечатлены бизнесмен и политик в компании других людей и журналистов.
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Предыстория:
- Ранее "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщала, что украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами, только 13 февраля из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.
- 13 февраля "Украинская правда" из своих источников в правоохранительных органах узнала, что чартерный самолет Ахметова покинул Украину в направлении Цюриха в Швейцарии. В то же время, источники УП сообщили, что сам Ахметов выехал из Украины ещё 30 января.
- Бизнесмен, нардеп Вадим Новинский выехал из Украины 10 февраля рейсом Киев-Мюнхен.
- Вечером 14 февраля президент Владимир Зеленский обратился к покинувшим Украину олигархам и народным депутатам и призвал их вернуться и засвидетельствовать свой патриотизм.
- 15 февраля Ахметов прибыл в Украину.