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Ахметов и Новинский засветились в Мариуполе

Ирина БалачукСреда, 16 февраля 2022, 08:07
Ахметов и Новинский засветились в Мариуполе
Фото с Facebook Анны Тереховой

Бизнесмен Ринат Ахметов и народный депутат Вадим Новинский находятся 16 февраля в Мариуполе.

Источник: пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова в Facebook

Детали: Терехова написала в соцсети: "Мариуполь, 16 февраля" и выложила фото, на котором запечатлены бизнесмен и политик в компании других людей и журналистов.

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Предыстория:

  • Ранее "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщала, что украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами, только 13 февраля из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.
  • 13 февраля "Украинская правда" из своих источников в правоохранительных органах узнала, что чартерный самолет Ахметова покинул Украину в направлении Цюриха в Швейцарии. В то же время, источники УП сообщили, что сам Ахметов выехал из Украины ещё 30 января.
  • Бизнесмен, нардеп Вадим Новинский выехал из Украины 10 февраля рейсом Киев-Мюнхен.
  • Вечером 14 февраля президент Владимир Зеленский обратился к покинувшим Украину олигархам и народным депутатам и призвал их вернуться и засвидетельствовать свой патриотизм.
  • 15 февраля Ахметов прибыл в Украину.

Темы: АхметовМариуполь
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