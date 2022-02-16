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Зеленский вечером соберет послов в Мариуполе

"Украинская правда"Среда, 16 февраля 2022, 10:23
Владимир Зеленский. фото ОП

Президент Владимир Зеленский вечером 16 февраля соберет послов иностранных государств в Мариуполе Донецкой области.

Источник: собеседники УП в Офисе президента и МИД

Детали: Источники подтвердили место встречи, вместе с тем количество дипломатов (накануне обзванивали все посольства) и повестку дня собрания не уточняют.

По данным УП, время встречи – 17:00, на ней будет присутствовать и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии Украинской правде уточнил, что Зеленский будет два дня на востоке страны.

16 февраля в Украине на государственном уровне отмечают День единения, введенный президентом Зеленским.

Идет телемарафон. Посольства и консульства Украины должны провести в государствах пребывания имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.

Напомним: В Мариуполе 16 февраля находятся бизнесмен Ринат Ахметов и народный депутат Вадим Новинский.



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