Зеленский вечером соберет послов в Мариуполе
Президент Владимир Зеленский вечером 16 февраля соберет послов иностранных государств в Мариуполе Донецкой области.
Источник: собеседники УП в Офисе президента и МИД
Детали: Источники подтвердили место встречи, вместе с тем количество дипломатов (накануне обзванивали все посольства) и повестку дня собрания не уточняют.
По данным УП, время встречи – 17:00, на ней будет присутствовать и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии Украинской правде уточнил, что Зеленский будет два дня на востоке страны.
16 февраля в Украине на государственном уровне отмечают День единения, введенный президентом Зеленским.
Идет телемарафон. Посольства и консульства Украины должны провести в государствах пребывания имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.
Напомним: В Мариуполе 16 февраля находятся бизнесмен Ринат Ахметов и народный депутат Вадим Новинский.