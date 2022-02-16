За депутата-"слугу" Трубіцина внесли заставу в майже 15 мільйонів

За підозрюваного в хабарництві депутата Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина внесли визначену судом заставу в майже 15 мільйонів гривень.

Джерело: співрозмовник УП у ВАКС

Деталі: За даними джерела УП, також було внесено застави за виконувача обов'язків директора КП "Міський магазин" Амана Моламова, його заступника Олексія Непряхіна та за неофіційного помічника Трубіцина Іллю Ліфа.

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Передісторія:

Увечері 9 лютого стало відомо, що детективи НАБУ викрили депутата Київради від "Слуги народу" Трубіцина на вимаганні від підприємця хабара у розмірі 1,2 мільйона гривень. Депутат обіцяв бізнесменові видати дозволи на вуличну торгівлю у різних районах Києва.

Джерело УП повідомляло, що Трубіцину вдалося втекти від детективів. Надвечір НАБУ повідомило про затримання депутата та ще 5 фігурантів незаконної схеми.

Вищий антикорупційний суд заарештував підозрюваного у хабарництві Трубіцина з альтернативою застави у розмірі 14 мільйонів 886 тисяч гривень.