За депутата-"слугу" Трубицына внесли залог в почти 15 миллионов

За подозреваемого во взяточничестве депутата Киевского городского совета от фракции "Слуга народа" Владислава Трубицина внесли определенный судом залог почти в 15 миллионов гривен.

Источник: собеседник УП в ВАКС

Детали: По данным источника УП, также были внесены залоги за исполняющего обязанности директора КП "Міський магазин" Амана Моламова, его заместителя Алексея Непряхина и за неофициального помощника Трубицына Илью Лифа.

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