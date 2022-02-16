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За депутата-"слугу" Трубицына внесли залог в почти 15 миллионов

Валентина РоманенкоСреда, 16 февраля 2022, 09:48
За депутата-слугу Трубицына внесли залог в почти 15 миллионов
ВЛАДИСЛАВ ТРУБИЦЫН. ФОТО: FACEBOOK-СТРАНИЦА ПОЛИТИКА

За подозреваемого во взяточничестве депутата Киевского городского совета от фракции "Слуга народа" Владислава Трубицина внесли определенный судом залог почти в 15 миллионов гривен.

Источник: собеседник УП в ВАКС

Детали: По данным источника УП, также были внесены залоги за исполняющего обязанности директора КП "Міський магазин" Амана Моламова, его заместителя Алексея Непряхина и за неофициального помощника Трубицына Илью Лифа.

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Предыстория:

  • Вечером 9 февраля стало известно, что детективы НАБУ разоблачили депутата Киевсовета от "Слуги народа" Трубицына на требовании от предпринимателя взятки в размере 1,2 миллиона гривен. Депутат обещал бизнесмену выдать разрешения на уличную торговлю в разных районах Киева.
  • Источник УП сообщал, что Трубицыну удалось скрыться от детективов. К вечеру НАБУ сообщило о задержании депутата и еще 5 фигурантов незаконной схемы.
  • Высший антикоррупционный суд арестовал подозреваемого во взяточничестве Трубицына с альтернативой залога в размере 14 миллионов 886 тысяч гривен.

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Темы: Слуга народавзяткаАнтикоррупционный суд
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