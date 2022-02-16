Підняти сайт Міноборони України допомогли США: атака ще триває

Міністерство оборони України констатує, що їхній офіційний веб-портал зазнав безпрецедентної DDoS-атаки, яка ще триває; для відновлення роботи сайту трафік переправили через додатковий сервіс захисту, розташований у США.

Джерело: Міноборони у Facebook

Дослівно: "Зловмисники напевно знали, що сайт захищений від класичних DDoS атак, тому вдалися до пошуку вразливих місць у коді самого сайту. Можемо констатувати, що це їм, на жаль, вдалось". ​

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​Деталі: Вказано, що фахівці МОУ за підтримки всіх суб’єктів, причетних до забезпечення кібербезпеки, здійснили налаштування додаткового захисту та окремі технічні роботи з відновлення штатного функціонування веб-порталу. ​

​Повідомляється, що негайну підтримку запропонували партнери зі США.​

У міністерстві зазначають: зловмисники нічого не зламували, не намагались завантажувати канал або припиняти роботу провайдера, але направили на сайт багато специфічних запитів, щоб перевантажити наявні серверні потужності надлишковими обчисленнями. ​

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​Дослівно: "Наші фахівці, розуміючи, що сайт може бути підданий не лише іншим аналогічним DoS-атакам, але й DDoS-атакам, спрямували весь трафік сайту через додатковий сервіс захисту, що розташований у США.

Саме через необхідність оновлення інфраструктури доступу у всьому світі, сайт Міноборони може деякий час здаватись недоступним, але після остаточного оновлення DNS-серверів - буде стабільно функціонувати… ​

Міністерство оборони України без надлишкового трагізму, але з обачливістю усвідомлює, що атаки триватимуть і інколи будуть призводити до тимчасового порушення його роботи, принаймні допоки сайт не буде професійно оновлено".​

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