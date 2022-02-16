Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Підняти сайт Міноборони України допомогли США: атака ще триває

Валентина РоманенкоСереда, 16 лютого 2022, 11:47
Підняти сайт Міноборони України допомогли США: атака ще триває
зображення МОУ

Міністерство оборони України констатує, що їхній офіційний веб-портал зазнав безпрецедентної DDoS-атаки, яка ще триває; для відновлення роботи сайту трафік переправили через додатковий сервіс захисту, розташований у США.

Джерело: Міноборони у Facebook

Дослівно: "Зловмисники напевно знали, що сайт захищений від класичних DDoS атак, тому вдалися до пошуку вразливих місць у коді самого сайту. Можемо констатувати, що це їм, на жаль, вдалось". ​

Реклама:

​Деталі: Вказано, що фахівці МОУ за підтримки всіх суб’єктів, причетних до забезпечення кібербезпеки, здійснили налаштування додаткового захисту та окремі технічні роботи з відновлення штатного функціонування веб-порталу. ​

​Повідомляється, що негайну підтримку запропонували партнери зі США.​

У міністерстві зазначають: зловмисники нічого не зламували, не намагались завантажувати канал або припиняти роботу провайдера, але направили на сайт багато специфічних запитів, щоб перевантажити наявні серверні потужності надлишковими обчисленнями. ​

ВІДЕО ДНЯ

​Дослівно: "Наші фахівці, розуміючи, що сайт може бути підданий не лише іншим аналогічним DoS-атакам, але й DDoS-атакам, спрямували весь трафік сайту через додатковий сервіс захисту, що розташований у США.

Саме через необхідність оновлення інфраструктури доступу у всьому світі, сайт Міноборони може деякий час здаватись недоступним, але після остаточного оновлення DNS-серверів - буде стабільно функціонувати… ​

Міністерство оборони України без надлишкового трагізму, але з обачливістю усвідомлює, що атаки триватимуть і інколи будуть призводити до тимчасового порушення його роботи, принаймні допоки сайт не буде професійно оновлено".​

Передісторія:

  • 15 лютого хакери атакували низку сайтів в Україні – два банки, сайти Міністерства оборони та Збройних сил.
  • Віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що команда "Дії" відбила атаки хакерів з чотирьох країн – Росії, Китаю, Чехії та Узбекистану.
  • За повідомленням ЗМІ, Штати запропонували допомогти Україні розслідувати небувалу за потужністю кібератаку на сайти Міністерства оборони, Збройних сил і двох банків.

Теми: хакериМіноборониСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
хакери
Хакери тимчасово вивели з ладу два найсучасніші телескопи у світі
Спецслужби РФ намагалися проникнути в електронну систему планування операцій ЗСУ
Хакери з КНДР зламали комп'ютери російського виробника крилатих ракет
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: