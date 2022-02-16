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Поднять сайт Минобороны Украины помогли США: атака еще продолжается

Валентина РоманенкоСреда, 16 февраля 2022, 11:47
Поднять сайт Минобороны Украины помогли США: атака еще продолжается
изображение МОУ

Министерство обороны Украины констатирует, что их официальный веб-портал подвергся беспрецедентной DDoS-атаке, которая еще продолжается; для возобновления работы сайта трафик был переправлен через дополнительный сервис защиты в США.

Источник: Минобороны в Facebook

Дословно: "Злоумышленники точно знали, что сайт защищен от классических DDoS атак, поэтому прибегли к поиску уязвимых мест в коде самого сайта. Можем констатировать, что это им, к сожалению, удалось".​

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Детали: Указано, что специалисты МОУ при поддержке всех субъектов, причастных к обеспечению кибербезопасности, осуществили настройку дополнительной защиты и провели отдельные технические работы по восстановлению штатного функционирования веб-портала.​

Сообщается, что немедленную поддержку предложили партнеры из США.

В министерстве отмечают, что злоумышленники ничего не взламывали, не пытались загружать канал или прекращать работу провайдера, но направили на сайт много специфических запросов, чтобы перегрузить существующие серверные мощности избыточными вычислениями.​

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Дословно: "Наши специалисты, понимая, что сайт может быть подвергнут не только другим аналогичным DoS-атакам, но и DDoS-атакам, направили весь трафик сайта через дополнительный сервис защиты, расположенный в США.

Именно из-за необходимости обновления инфраструктуры доступа во всем мире сайт Минобороны может некоторое время казаться недоступным, но после окончательного обновления DNS-серверов - будет стабильно функционировать…

Министерство обороны Украины без избыточного трагизма, но с осмотрительностью осознает, что атаки будут продолжаться и иногда будут приводить к временному нарушению его работы, по крайней мере, пока сайт не будет профессионально обновлен".

Предыстория:

  • 15 февраля хакеры атаковали ряд сайтов в Украине – несколько банков, сайт Министерства обороны и Вооруженных сил.
  • Вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что команда "Дии" отразила хакерские атаки из четырех стран – России, Китая, Чехии и Узбекистана.
  • По сообщению СМИ, Штаты предложили помочь Украине расследовать небывалую по мощности кибератаку на сайты Министерства обороны, Вооруженных Сил и двух банков.

Темы: хакерыМинобороныСША
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