Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Поднять сайт Минобороны Украины помогли США: атака еще продолжается

Валентина РоманенкоСреда, 16 февраля 2022, 12:47
изображение МОУ

Министерство обороны Украины констатирует, что их официальный веб-портал подвергся беспрецедентной DDoS-атаке, которая еще продолжается; для возобновления работы сайта трафик был переправлен через дополнительный сервис защиты в США.

Источник: Минобороны в Facebook

Дословно: "Злоумышленники точно знали, что сайт защищен от классических DDoS атак, поэтому прибегли к поиску уязвимых мест в коде самого сайта. Можем констатировать, что это им, к сожалению, удалось".​

Детали: Указано, что специалисты МОУ при поддержке всех субъектов, причастных к обеспечению кибербезопасности, осуществили настройку дополнительной защиты и провели отдельные технические работы по восстановлению штатного функционирования веб-портала.​

Сообщается, что немедленную поддержку предложили партнеры из США.

В министерстве отмечают, что злоумышленники ничего не взламывали, не пытались загружать канал или прекращать работу провайдера, но направили на сайт много специфических запросов, чтобы перегрузить существующие серверные мощности избыточными вычислениями.​

Дословно: "Наши специалисты, понимая, что сайт может быть подвергнут не только другим аналогичным DoS-атакам, но и DDoS-атакам, направили весь трафик сайта через дополнительный сервис защиты, расположенный в США.

Именно из-за необходимости обновления инфраструктуры доступа во всем мире сайт Минобороны может некоторое время казаться недоступным, но после окончательного обновления DNS-серверов - будет стабильно функционировать…

Министерство обороны Украины без избыточного трагизма, но с осмотрительностью осознает, что атаки будут продолжаться и иногда будут приводить к временному нарушению его работы, по крайней мере, пока сайт не будет профессионально обновлен".

Предыстория:

  • 15 февраля хакеры атаковали ряд сайтов в Украине – несколько банков, сайт Министерства обороны и Вооруженных сил.
  • Вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что команда "Дии" отразила хакерские атаки из четырех стран – России, Китая, Чехии и Узбекистана.
  • По сообщению СМИ, Штаты предложили помочь Украине расследовать небывалую по мощности кибератаку на сайты Министерства обороны, Вооруженных Сил и двух банков.

Темы: хакерыМинобороныСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин пытается решить проблему остановки полетов Lufthansa в Украине

В субботу оккупанты убили двух украинских бойцов, также есть раненые

Вопрос ядерного оружия: Зеленский пригрозил отказом от Будапештского меморандума

Спутниковые снимкиТанки, вертолеты и боевые группы: РФ стягивает дополнительные войска к границе с Украиной

В России заявили о втором снаряде в Ростовской области

фото, видеоСотни эвакуированных из ОРДО с вечера сидят в холодных автобусах – росСМИ

Все новости...
хакеры
Мощная кибератака: полиция открыла уголовное производство
США готовы помочь Украине в расследовании масштабной кибератаки – СМИ
"Дия" отразила мощные кибератаки из четырех стран, в том числе из России
Последние новости
21:02
Россия готовит в ОРДЛО теракты как повод для вторжения в Украину – ВСУ
20:51
Премьер Польши призвал Запад не верить Путину: вы просто не знаете России
20:39
Роспропаганда анонсирует теракты на Донбассе, заранее обвиняя Украину
20:06
Британия анонсировала "худший сценарий" вторжения России в Украину
19:48
Премьер Польши: Украина могла бы легко заменить оба "Северных потока"
19:45
Кулеба требует международного расследования новостей росСМИ о якобы обстрелах по РФ
19:39
Кабмин пытается решить проблему остановки полетов Lufthansa в Украине
19:18
Глава МИД Британии - Зеленскому: готовы наказать российских олигархов санкциями
19:03
Новости об "обстрелах" Ростовской области повторяют фейки 2014-го – Залужный
18:48
Германия и Австрия просят своих граждан срочно покинуть Украину
Все новости...