Абраменко принес Украине первую медаль на Олимпиаде в Пекине
Украина завоевала первую медаль на зимней Олимпиаде в Пекине. Украинец Александр Абраменко стал серебряным призером в лыжной акробатике.
Источник: Суспільне
Детали: Абраменко начинал выступление вторым, после американца Джастина Шенефельда. На суперфинал Абраменко заявил скачок со сложностью 5.0.
Украинский фристайлист едва не потерял равновесие во время приземления, и хотя удержался на ногах, за попытку ему снизили оценку - до 116.60 баллов.
В то же время, соперники Абраменко Пирмин Вернер и Кристофер Лиллис также допустили ошибку, поэтому украинец стал серебряным призером Олимпиады-2022.
Золото получил представитель Китая Цы Гуанпу, а бронзовая медаль досталась Илье Бурову (представитель Олимпийского комитета России).
Это вторая награда Абраменко на зимних олимпиадах.
В 2018 году спортсмен завоевал золотую медаль в мужском фристайле на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
В Пхенчхане Буров также получил бронзовую награду, а серебро тогда досталось представителю Китая – Цзя Цоньяню.
Абраменко является единственным спортсменом, выигрывавшим медали для украинской команды на двух зимних Олимпиадах.
Знать больше: Трамплин в пустоту. Почему "золото" Абраменко может стать последним для фристайла
Напомним:
- Эксперты Gracenote прогнозировали, что Украина не получит ни одной медали на Олимпиаде в Пекине в 2022 году и закончит выступления на Играх за пределами топ-20.