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Абраменко принес Украине первую медаль на Олимпиаде в Пекине

Мазуренко Алена Среда, 16 февраля 2022, 14:15
Александр Абраменко Фото: getty images

Украина завоевала первую медаль на зимней Олимпиаде в Пекине. Украинец Александр Абраменко стал серебряным призером в лыжной акробатике.

Источник: Суспільне

Детали: Абраменко начинал выступление вторым, после американца Джастина Шенефельда. На суперфинал Абраменко заявил скачок со сложностью 5.0.

Украинский фристайлист едва не потерял равновесие во время приземления, и хотя удержался на ногах, за попытку ему снизили оценку - до 116.60 баллов.

В то же время, соперники Абраменко Пирмин Вернер и Кристофер Лиллис также допустили ошибку, поэтому украинец стал серебряным призером Олимпиады-2022.

 
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Золото получил представитель Китая Цы Гуанпу, а бронзовая медаль досталась Илье Бурову (представитель Олимпийского комитета России).

 
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Это вторая награда Абраменко на зимних олимпиадах.

В 2018 году спортсмен завоевал золотую медаль в мужском фристайле на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

В Пхенчхане Буров также получил бронзовую награду, а серебро тогда досталось представителю Китая – Цзя Цоньяню.

 
фото: getty images

Абраменко является единственным спортсменом, выигрывавшим медали для украинской команды на двух зимних Олимпиадах.

Знать больше: Трамплин в пустоту. Почему "золото" Абраменко может стать последним для фристайла

Напомним:

  • Эксперты Gracenote прогнозировали, что Украина не получит ни одной медали на Олимпиаде в Пекине в 2022 году и закончит выступления на Играх за пределами топ-20.

Темы: ОлимпиадаАбраменко


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