Води Чорного й Азовського морів включили у перелік зон військових ризиків

Лондонський об'єднаний військовий комітет зі страхування морських військових ризиків включив "українські та російські води в Чорному та Азовському морях" до списку зон воєнних ризиків, тероризму та піратства.

Джерело: перелік Listed Areas, оприлюднений на сайті страхової асоціації Lloyds Market Association, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Перелік небезпечних водних районів було оновлено 15 лютого, голова морського та авіаційного відділу асоціації LMA Ніл Робертс оприлюднив його.

Згідно з циркуляром Об'єднаного комітету, "українські та російські води в Чорному та Азовському морях" тепер входять у райони, де можлива "війна, піратство, тероризм і пов'язані з ними небезпеки".

Російський "Интерфакс" із посиланням на джерело на російському страховому ринку пише, що включені у Listed Areas зони можуть перебувати в цьому списку довго, а сам факт потребуватиме коригування у виконанні договорів страхового захисту за полісами морського страхування.

Цьому передувало: