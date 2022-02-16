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Води Чорного й Азовського морів включили у перелік зон військових ризиків

Олена РощінаСереда, 16 лютого 2022, 15:05
Мапа з Google maps

Лондонський об'єднаний військовий комітет зі страхування морських військових ризиків включив "українські та російські води в Чорному та Азовському морях" до списку зон воєнних ризиків, тероризму та піратства.

Джерело: перелік Listed Areas, оприлюднений на сайті страхової асоціації Lloyds Market Association, "Інтерфакс-Україна"  

Деталі: Перелік небезпечних водних районів було оновлено 15 лютого, голова морського та авіаційного відділу асоціації LMA Ніл Робертс оприлюднив його.

Згідно з циркуляром Об'єднаного комітету, "українські та російські води в Чорному та Азовському морях" тепер входять у райони, де можлива "війна, піратство, тероризм і пов'язані з ними небезпеки".

 

Російський "Интерфакс" із посиланням на джерело на російському страховому ринку пише, що включені у Listed Areas зони можуть перебувати в цьому списку довго, а сам факт потребуватиме коригування у виконанні договорів страхового захисту за полісами морського страхування.

Цьому передувало: 

  • Західні країни побоюються вторгнення Росії в Україну: називали 16 лютого можливою датою нападу та 9 можливих напрямків атаки. 
  • 9 лютого українські експерти попереджали, що Росія заблокує судноплавство на великих ділянках уздовж українського узбережжя Чорного та Азовського морів з вечора 13 лютого до вечора 19 лютого через військові навчання Росії на морі. 
  • 13-14 лютого українська Держгідрографія перевіряла рельєф та глибину ділянки у Північно-західній частині Чорного моря, аби знайти обхідні шляхи. 
  • Ввечері 14 лютого перше вантажне судно пройшло новим маршрутом у Чорному морі, незважаючи на російську блокаду.
  • Міністерство інфраструктури підтвердило, що Україна знайшла безпечні коридори для руху торгових суден у чорноморські порти: глибина підтверджена на рівні 15-22,5 метри.

Теми: Чорне мореАзовське море
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