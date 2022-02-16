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Воды Черного и Азовского морей включили в список зон военных рисков

Елена РощинаСреда, 16 февраля 2022, 15:05
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Лондонский объединенный военный комитет по страхованию морских военных рисков включил украинские и российские воды в Черном и Азовском морях в список зон военных рисков, терроризма и пиратства.

Источник: список Listed Areas, обнародованный на сайте страховой ассоциации Lloyds Market Association, "Интерфакс-Украина"

Детали: Список опасных водных районов был обновлен 15 февраля, глава морского и авиационного отдела ассоциации LMA Нил Робертс обнародовал его.

Согласно циркуляру Объединенного комитета, "украинские и российские воды в Черном и Азовском морях" теперь входят в районы, где возможны "война, пиратство, терроризм и связанные с ними опасности".

 

Российский "Интерфакс" со ссылкой на источник на российском страховом рынке пишет, что включенные в Listed Areas зоны могут находиться в этом списке долго, а сам факт потребует корректировки в выполнении договоров страховой защиты по полисам морского страхования.

Этому предшествовало:

Темы: Черное мореАзовское море


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