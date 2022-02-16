Воды Черного и Азовского морей включили в список зон военных рисков
Лондонский объединенный военный комитет по страхованию морских военных рисков включил украинские и российские воды в Черном и Азовском морях в список зон военных рисков, терроризма и пиратства.
Источник: список Listed Areas, обнародованный на сайте страховой ассоциации Lloyds Market Association, "Интерфакс-Украина"
Детали: Список опасных водных районов был обновлен 15 февраля, глава морского и авиационного отдела ассоциации LMA Нил Робертс обнародовал его.
Согласно циркуляру Объединенного комитета, "украинские и российские воды в Черном и Азовском морях" теперь входят в районы, где возможны "война, пиратство, терроризм и связанные с ними опасности".
Российский "Интерфакс" со ссылкой на источник на российском страховом рынке пишет, что включенные в Listed Areas зоны могут находиться в этом списке долго, а сам факт потребует корректировки в выполнении договоров страховой защиты по полисам морского страхования.
Этому предшествовало:
- Западные страны опасаются вторжения России в Украину: называли 16 февраля возможной датой нападения и 9 возможных направлений атаки.
- 9 февраля украинские эксперты предупреждали, что Россия заблокирует судоходство на больших участках вдоль украинского побережья Черного и Азовского морей с вечера 13 февраля до вечера 19 февраля из-за военных учений России на море.
- 13-14 февраля украинская Госгидрография проверяла рельеф и глубину участка в Северо-западной части Черного моря, чтобы найти обходные пути.
- Вечером 14 февраля первое грузовое судно прошло по новому маршруту в Черном море, несмотря на российскую блокаду.
- Министерство инфраструктуры подтвердило, что Украина нашла безопасные коридоры для движения торговых судов к черноморским портам: глубина подтверждена на уровне 15-22,5 метра.