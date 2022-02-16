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На Донбасі російські бойовики застосували міномети й безпілотники

Денис КарловськийСереда, 16 лютого 2022, 17:13
На Донбасі російські бойовики застосували міномети й безпілотники
Ілюстративне фото пресцентру ООС

Російські бойовики в зоні проведення операції Об’єднаних сил п’ять разів порушили режим "тиші", зокрема застосовували міномети й скидували постріли з безпілотників.

Джерело: вечірнє оперативне зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих дій немає".

Деталі: По околицях Станиці Луганської та Новозванівки російські найманці вели обстріли з мінометів калібру 82 мм.

ВІДЕО ДНЯ

У напрямі Луганського окупаційні війська застосували станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Російські окупанти обстріляли українські позиції неподалік Мар’їнки зі стрілецької зброї.

Поблизу Лобачеве незаконні збройні формування скидували з безпілотників постріли ВОГ-17.

Що було раніше: Упродовж 15 лютого російські найманці чотири рази порушили режим тиші, зокрема застосовували протитанкові ракетні комплекси. Воднораз українські війська провели навчальні стрільби з новітніх британських протитанкових гранатометів NLAW 15 лютого.

Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас
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