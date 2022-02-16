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На Донбассе российские боевики применили минометы и беспилотники

Денис КарловскийСреда, 16 февраля 2022, 17:13
На Донбассе российские боевики применили минометы и беспилотники
Иллюстративное фото пресс-центра ООС

Российские боевики в зоне проведения операции Объединенных сил пять раз нарушили режим "тишины", в том числе применяли минометы и сбрасывали выстрелы из беспилотников.

Источник: вечерняя оперативная сводка пресс-центра ООС

Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате враждебных действий нет".

Детали: По окрестностям Станицы Луганской и Новозвановки российские наемники вели обстрелы из минометов калибра 82 мм.

ВИДЕО ДНЯ

В направлении Луганского оккупационные войска применили станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Российские оккупанты обстреляли украинские позиции недалеко от Марьинки из стрелкового оружия.

Вблизи Лобачева незаконные вооруженные формирования сбрасывали с беспилотников выстрелы ВОГ-17.

Что было раньше: В течение 15 февраля российские наемники четырежды нарушили режим тишины, в том числе применяли противотанковые ракетные комплексы. В то же время украинские войска провели учебные стрельбы из новейших британских противотанковых гранатометов NLAW 15 февраля.

Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс
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