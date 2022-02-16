Напад на журналістів УП: трьом особам вручили підозри
Середа, 16 лютого 2022, 21:07
16 лютого трьом чоловікам вручено підозри у вчиненні перешкоджання професійній діяльності журналістів після нападу на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань УП Михайла Ткача.
Джерело: поліція Дніпропетровщини
Деталі: Слідчі встановили, що до перешкоджання професійній діяльності журналістів причетні троє чоловіків.
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Двом із них також оголошено підозру в пограбуванні водія, який перебував у складі знімальної групи.
Що передувало:
- 13 лютого у Дніпрі невідомі скоїли напад на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань УП Михайла Ткача.
- Мер Дніпра Борис Філатов обіцяє передати УП всю можливу інформацію з відеокамер міської системи "Безпечне місто".
- За словами Філатова, 13 лютого у олігарха Ігоря Коломойського день народження, і до нього "летіли гості різними приватними літаками".
- Журналісти з'ясували, що на знімальну групу УП напали охоронці відомого у місті бізнесмена Олександра Петровського (на прізвисько Нарік).
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