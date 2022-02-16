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Напад на журналістів УП: трьом особам вручили підозри

Роман ПетренкоСереда, 16 лютого 2022, 22:07
НАПАД НА ЗНІМАЛЬНУ ГРУПУ МИХАЙЛА ТКАЧА 13 ЛЮТОГО, ФОТО УП

16 лютого трьом чоловікам вручено підозри у вчиненні перешкоджання професійній діяльності журналістів після нападу на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань УП Михайла Ткача.

Джерело: поліція Дніпропетровщини

Деталі: Слідчі встановили, що до перешкоджання професійній діяльності журналістів причетні троє чоловіків.

Двом із них також оголошено підозру в пограбуванні водія, який перебував у складі знімальної групи. 

Що передувало:

  • 13 лютого у Дніпрі невідомі скоїли напад на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань УП Михайла Ткача.
  • Мер Дніпра Борис Філатов обіцяє передати УП всю можливу інформацію з відеокамер міської системи "Безпечне місто".
  • За словами Філатова, 13 лютого у олігарха Ігоря Коломойського день народження, і до нього "летіли гості різними приватними літаками".
  • Журналісти з'ясували, що на знімальну групу УП напали охоронці відомого у місті бізнесмена Олександра Петровського (на прізвисько Нарік).

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Теми: поліціянападмедіа
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