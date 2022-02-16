Нападение на журналистов УП: трем лицам вручили подозрения
Среда, 16 февраля 2022, 22:07
16 февраля троим мужчинам вручены подозрения в препятствовании профессиональной деятельности журналистов после нападения на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований УП Михаила Ткача.
Источник: полиция Днепропетровщины
Детали: Следователи установили, что к препятствованию профессиональной деятельности журналистов причастны трое мужчин.
Двум из них также объявлено подозрение в ограблении водителя, находящегося в составе съемочной группы.
Що передувало:
- 13 февраля в Днепре неизвестные совершили нападение на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований УП Михаила Ткача.
- Мэр Днепра Борис Филатов обещает передать УП всю возможную информацию с видеокамер городской системы "Безопасный город".
- По его словам, 13 февраля у олигарха Игоря Коломойского день рождения, и к нему "летели гости разными частными самолётами".
- Журналисты выяснили, что на съемочную группу УП напали охранники известного в городе бизнесмена Александра Петровского (по прозвищу Нарик).
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