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Нападение на журналистов УП: трем лицам вручили подозрения

Роман ПетренкоСреда, 16 февраля 2022, 22:07
НАПАДЕНИЕ НА СЪЕМОЧНУЮ ГРУППУ МИХАИЛА ТКАЧА 13 ФЕВРАЛЯ, ФОТО УП

16 февраля троим мужчинам вручены подозрения в препятствовании профессиональной деятельности журналистов после нападения на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований УП Михаила Ткача.

Источник: полиция Днепропетровщины

Детали: Следователи установили, что к препятствованию профессиональной деятельности журналистов причастны трое мужчин.

Двум из них также объявлено подозрение в ограблении водителя, находящегося в составе съемочной группы.

Що передувало:

  • 13 февраля в Днепре неизвестные совершили нападение на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований УП Михаила Ткача.
  • Мэр Днепра Борис Филатов обещает передать УП всю возможную информацию с видеокамер городской системы "Безопасный город".
  • По его словам, 13 февраля у олигарха Игоря Коломойского день рождения, и к нему "летели гости разными частными самолётами".
  • Журналисты выяснили, что на съемочную группу УП напали охранники известного в городе бизнесмена Александра Петровского (по прозвищу Нарик).

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Темы: полициянападениемедиа


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