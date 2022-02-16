Українців запрошують вступити до кібервійськ

Усі фахівці, які мають бажання та відповідний рівень кваліфікації, можуть долучитися до кібервійськ, звернувшись до Національного координаційного центру кібербезпеки.

Джерело: заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Демедюка: "Національний координаційний центр розміщений на такій території, щоб він був доступний усім громадянам.

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Він знаходиться в центрі "Парковий", туди може звернутись будь-хто, хто має свої побажання, щоб допомогти нам на волонтерських або на будь-яких засадах. Фахівці визначать кваліфікацію бажаючих, і вони будуть направлені до присутніх тут суб’єктів забезпечення кібербезпеки".

Деталі: До основних суб’єктів забезпечення кібербезпеки, нагадав він, окрім Мінцифри, СБУ, Держспецзв’язку, Кіберполіції, РНБО та НБУ, також належать Міністерство оборони, ЗСУ, розвідувальні органи.

Тож вони готові набирати всіх фахівців, які здатні забезпечувати сталу роботу держорганів.

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