Украинцев приглашают вступить в кибервойска

Все специалисты, желающие и имеющие соответствующий уровень квалификации, могут присоединиться к кибервойскам, обратившись в Национальный координационный центр кибербезопасности.

Источник: заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк, цитируемый "Укринформ"

Прямая речь Демедюка: "Национальный координационный центр расположен на такой территории, чтобы он был доступен всем гражданам.

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Он находится в центре "Парковый", туда может обратиться любой, кто имеет свои пожелания, чтобы помочь нам на волонтерской или на любых началах. Специалисты определят квалификацию желающих, и они будут направлены в присутствующие здесь субъекты обеспечения кибербезопасности".

Детали: К основным субъектам обеспечения кибербезопасности, напомнил он, кроме Минцифры, СБУ, Госспецсвязи, Киберполиции, СНБО и НБУ, также входят Министерство обороны, ВСУ, разведывательные органы.

Поэтому они готовы набирать всех специалистов, способных обеспечивать постоянную работу госорганов.

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