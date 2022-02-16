Украинцев приглашают вступить в кибервойска
Все специалисты, желающие и имеющие соответствующий уровень квалификации, могут присоединиться к кибервойскам, обратившись в Национальный координационный центр кибербезопасности.
Источник: заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк, цитируемый "Укринформ"
Прямая речь Демедюка: "Национальный координационный центр расположен на такой территории, чтобы он был доступен всем гражданам.
Он находится в центре "Парковый", туда может обратиться любой, кто имеет свои пожелания, чтобы помочь нам на волонтерской или на любых началах. Специалисты определят квалификацию желающих, и они будут направлены в присутствующие здесь субъекты обеспечения кибербезопасности".
Детали: К основным субъектам обеспечения кибербезопасности, напомнил он, кроме Минцифры, СБУ, Госспецсвязи, Киберполиции, СНБО и НБУ, также входят Министерство обороны, ВСУ, разведывательные органы.
Поэтому они готовы набирать всех специалистов, способных обеспечивать постоянную работу госорганов.
Предыстория:
- 15 февраля хакеры атаковали ряд сайтов в Украине: DDOS-атака затронула, в частности, сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины, "Приватбанка" и "Ощадбанка".
- Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова сообщила впоследствии, что DDоS-атакам с 15 февраля подверглись порядка 15 украинских банков.
- Вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что команда "Дии" отразила хакерские атаки из четырех стран - России, Китая, Чехии и Узбекистана.
- США предложили помочь Украине расследовать небывалую по мощности кибератаку на сайты Министерства обороны, ВСУ и двух банков.