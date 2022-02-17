Напад на журналістів у Дніпрі: УП отримала відео з бодікамери поліцейського

"Українська правда" дістала відео з нагрудної камери поліцейського, на якому видно бізнесмена Олександра Петровського і те, як він погрожує журналістам.

Джерело: сюжет "Української правди" "ДніпроПетровський день народження"

Деталі: На відео поліцейських, які приїхали на місце події вже після нападу на оператора УП і видалення відео з його телефона, чути, що правоохоронці не захищають оператора УП від нападів та бездіють в моменти, коли охорона за вказівкою Петровського продовжує утримувати оператора УП.

Є на відео і сам Петровський.

Оператор УП і Петровський Скриншот з відео

Пряма мова Петровського: "Треба його перевірити просто. Ви ж розумієте, що це може бути якийсь диверсант. Ми виходимо – вони там стоять, знімають на камеру. Знімають літаки і все, що є, і що відбувається. Тобто ви його не відпускайте. А якщо ні ,то ми його заберемо з собою разом з другим. Не відпускайте нікуди його".

Деталі: Коли оператор спитав Петровського, хто він, той відповів: "Ми ще не з’ясували, хто ви. Та що ви мені розказали? Я вам можу розказати ще більше. Ви чуєте, що я кажу?

Я хочу вам задати питання, навіщо ви знімали, для кого і для чого? А ви розумієте, що в них робота інша, і вони зараз будуть робити свою роботу, то на це буде зовсім смішно на все це дивитись"

Деталі: При цьому і охоронці, і сам Петровський торкалися оператора УП за руки та за одяг.

За даними УП, це відео є у офіційного слідства.

Водночас співрозмовники УП у правоохоронних органах повідомили, що поліції не вдалося отримати відео з камер відеоспостереження віп-терміналу, які мали зафіксувати, хто і як погрожував ножем оператору знімальної групи УП.

Хоча, за даними джерел, такі камери встановлювали біля віп-терміналу ще у 2014 році, коли почалася війна.

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