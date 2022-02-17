Напад на журналістів у Дніпрі: УП отримала відео з бодікамери поліцейського
"Українська правда" дістала відео з нагрудної камери поліцейського, на якому видно бізнесмена Олександра Петровського і те, як він погрожує журналістам.
Джерело: сюжет "Української правди" "ДніпроПетровський день народження"
Деталі: На відео поліцейських, які приїхали на місце події вже після нападу на оператора УП і видалення відео з його телефона, чути, що правоохоронці не захищають оператора УП від нападів та бездіють в моменти, коли охорона за вказівкою Петровського продовжує утримувати оператора УП.
Є на відео і сам Петровський.
Пряма мова Петровського: "Треба його перевірити просто. Ви ж розумієте, що це може бути якийсь диверсант. Ми виходимо – вони там стоять, знімають на камеру. Знімають літаки і все, що є, і що відбувається. Тобто ви його не відпускайте. А якщо ні ,то ми його заберемо з собою разом з другим. Не відпускайте нікуди його".
Деталі: Коли оператор спитав Петровського, хто він, той відповів: "Ми ще не з’ясували, хто ви. Та що ви мені розказали? Я вам можу розказати ще більше. Ви чуєте, що я кажу?
Я хочу вам задати питання, навіщо ви знімали, для кого і для чого? А ви розумієте, що в них робота інша, і вони зараз будуть робити свою роботу, то на це буде зовсім смішно на все це дивитись"
Деталі: При цьому і охоронці, і сам Петровський торкалися оператора УП за руки та за одяг.
За даними УП, це відео є у офіційного слідства.
Водночас співрозмовники УП у правоохоронних органах повідомили, що поліції не вдалося отримати відео з камер відеоспостереження віп-терміналу, які мали зафіксувати, хто і як погрожував ножем оператору знімальної групи УП.
Хоча, за даними джерел, такі камери встановлювали біля віп-терміналу ще у 2014 році, коли почалася війна.
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Передісторія:
- 13 лютого у Дніпрі невідомі скоїли напад на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань УП Михайла Ткача.
- Мер Дніпра Борис Філатов обіцяє передати УП всю можливу інформацію з відеокамер міської системи "Безпечне місто".
- За словами Філатова, 13 лютого у олігарха Ігоря Коломойського день народження, і до нього "летіли гості різними приватними літаками".
- Журналісти з'ясували, що на знімальну групу УП напали охоронці відомого у місті бізнесмена Олександра Петровського (на прізвисько Нарік).
- У поліції повідомили, що 16 лютого трьом чоловікам вручили підозри у вчиненні перешкоджання професійній діяльності журналістів після нападу на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань УП Михайла Ткача.