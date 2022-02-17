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Нападение на журналистов в Днепре: УП получила видео с бодикамеры полицейского

Ирина Балачук, Михаил ТкачЧетверг, 17 февраля 2022, 08:53
Нападение на журналистов в Днепре: УП получила видео с бодикамеры полицейского
Оператор УП и Петровский. Скриншот с видео

"Украинская правда" получила видео из нагрудной камеры полицейского, на котором виден бизнесмен Александр Петровский и то, как он угрожает журналистам.

Источник: сюжет "Украинской правды" "ДнепроПетровский день рождения"

Детали: На видео полицейских, приехавших на место события уже после нападения на оператора УП и удаления видео с его телефона, слышно, что правоохранители не защищают оператора УП от нападений и бездействуют в моменты, когда охрана по указанию Петровского продолжает удерживать оператора УП.

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Есть на видео и сам Петровский. 

 
Оператор УП и Петровский
Скриншот с видео

Прямая речь Петровского: "Надо его проверить просто. Вы же понимаете, что это может быть какой-нибудь диверсант. Мы выходим – они там стоят, снимают на камеру. Снимают самолеты и все, что есть, и что происходит. То есть вы его не отпускайте. А если нет, то мы его заберем с собой вместе со вторым. Не отпускайте его никуда".

Детали: Когда оператор спросил Петровского, кто он, тот ответил: "Мы еще не выяснили, кто вы. Что вы мне рассказали? Я могу вам рассказать еще больше. Вы слышите, что я говорю?

ВИДЕО ДНЯ

Я хочу задать вам вопрос, зачем вы снимали, для кого и для чего? А вы понимаете, что у них работа другая, и они сейчас будут делать свою работу, так на это будет совсем смешно на все это смотреть".

Детали: При этом и охранники, и сам Петровский касались оператора УП за руки и одежду.

По данным УП, это видео есть у официального следствия.

В то же время собеседники УП в правоохранительных органах сообщили, что полиции не удалось получить видео с камер видеонаблюдения вип-терминала, которые должны были зафиксировать, кто и как угрожал ножом оператору съемочной группы УП.

Хотя, по данным источников, такие камеры устанавливали возле вип-терминала еще в 2014 году, когда началась война.

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Предыстория: 

  • 13 февраля в Днепре неизвестные совершили нападение на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований УП Михаила Ткача.
  • Мэр Днепра Борис Филатов обещает передать УП всю возможную информацию с видеокамер городской системы "Безопасный город".
  • По его словам, 13 февраля у олигарха Игоря Коломойского день рождения, и к нему "летели гости разными частными самолётами".
  • Журналисты выяснили, что на съемочную группу УП напали охранники известного в городе бизнесмена Александра Петровского (по прозвищу Нарик).
  • В полиции сообщили, что 16 февраля троим мужчинам вручили подозрения в препятствовании профессиональной деятельности журналистов после нападения на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований УП Михаила Ткача.

Темы: СМИнападениеполиция
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