Нападение на журналистов в Днепре: УП получила видео с бодикамеры полицейского

"Украинская правда" получила видео из нагрудной камеры полицейского, на котором виден бизнесмен Александр Петровский и то, как он угрожает журналистам.

Источник: сюжет "Украинской правды" "ДнепроПетровский день рождения"

Детали: На видео полицейских, приехавших на место события уже после нападения на оператора УП и удаления видео с его телефона, слышно, что правоохранители не защищают оператора УП от нападений и бездействуют в моменты, когда охрана по указанию Петровского продолжает удерживать оператора УП.

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Есть на видео и сам Петровский.

Оператор УП и Петровский Скриншот с видео

Прямая речь Петровского: "Надо его проверить просто. Вы же понимаете, что это может быть какой-нибудь диверсант. Мы выходим – они там стоят, снимают на камеру. Снимают самолеты и все, что есть, и что происходит. То есть вы его не отпускайте. А если нет, то мы его заберем с собой вместе со вторым. Не отпускайте его никуда".

Детали: Когда оператор спросил Петровского, кто он, тот ответил: "Мы еще не выяснили, кто вы. Что вы мне рассказали? Я могу вам рассказать еще больше. Вы слышите, что я говорю?

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Я хочу задать вам вопрос, зачем вы снимали, для кого и для чего? А вы понимаете, что у них работа другая, и они сейчас будут делать свою работу, так на это будет совсем смешно на все это смотреть".

Детали: При этом и охранники, и сам Петровский касались оператора УП за руки и одежду.

По данным УП, это видео есть у официального следствия.

В то же время собеседники УП в правоохранительных органах сообщили, что полиции не удалось получить видео с камер видеонаблюдения вип-терминала, которые должны были зафиксировать, кто и как угрожал ножом оператору съемочной группы УП.

Хотя, по данным источников, такие камеры устанавливали возле вип-терминала еще в 2014 году, когда началась война.

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